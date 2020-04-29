«Супергероиня». 95-летняя прабабушка Фабрегаса вылечилась от коронавируса

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас сообщил, что его бабушка вылечилась от коронавирусной инфекции. Ей 95 лет.

«Она победила коронавирус в 95 лет. Прабабушка сдала отрицательный тест. Она супергероиня. Все это было бы невозможно без врачей и медсестер, которые рискуют жизнью, но помогают в эти трудные времена», – написал Фабрегас в твиттере.