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    «Супергероиня». 95-летняя прабабушка Фабрегаса вылечилась от коронавируса

    Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас сообщил, что его бабушка вылечилась от коронавирусной инфекции. Ей 95 лет.

    «Она победила коронавирус в 95 лет. Прабабушка сдала отрицательный тест. Она супергероиня. Все это было бы невозможно без врачей и медсестер, которые рискуют жизнью, но помогают в эти трудные времена», – написал Фабрегас в твиттере.

    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 219000 человек.
    • Испания идет на третьем месте по числу умерших от коронавируса – более 24000 человек.

    Источник: твиттер Сеска Фабрегаса

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    29.04.2020 23:40
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