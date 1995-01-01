Высшая лига. «Слуцк» победил «Белшину» и укрепился на первом месте, в матче пять голов

В шестом туре чемпионата Белоруссии «Слуцк» вырвал победу над «Белшиной». Хозяева укрепились на первом месте.

«Белшина» идет последней и ни разу за весь чемпионат не победила. Она заканчивала встречу в меньшинстве.

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига. 6-й тур

Слуцк – Белшина – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Умар, 20; 2:0 – Сердюк, 35; 2:1 – Коанда, 44 (в свои ворота); 2:2 – Бордуков, 52; 3:2 – Умар, 88.

Удаления: нет – Рочев, 85 (вторая ж.к.).

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