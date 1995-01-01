Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Высшая лига. «Слуцк» победил «Белшину» и укрепился на первом месте, в матче пять голов

    В шестом туре чемпионата Белоруссии «Слуцк» вырвал победу над «Белшиной». Хозяева укрепились на первом месте.

    «Белшина» идет последней и ни разу за весь чемпионат не победила. Она заканчивала встречу в меньшинстве.

    Чемпионат Белоруссии. Высшая лига. 6-й тур

    Слуцк – Белшина – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Умар, 20; 2:0 – Сердюк, 35; 2:1 – Коанда, 44 (в свои ворота); 2:2 – Бордуков, 52; 3:2 – Умар, 88.

    Удаления: нет – Рочев, 85 (вторая ж.к.).

    Календарь Высшей лиги

    Турнирная таблица Высшей лиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +501

      Граф2019 1 час назад

      а какой шарик забил афробелорус!!! объедение! пока наши алкаши, болтуны и урки отдыхают, смотрим братанов...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76309
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru