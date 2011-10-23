Фарфан признан автором лучшего гола «Шальке» за последнее десятилетие

Болельщики «Шальке» определили лучший гол команды за последние 10 лет.

Победителем голосования стал Джефферсон Фарфан и его взятие ворот в матче с «Байером» (1:0) 23 октября 2011 года.

Тогда перуанец протащил мяч от своей штрафной площади до чужой и точно пробил в дальний нижний угол.

Сейчас Фарфан выступает за «Локомотив».

Цвета «Шальке» 35-летний футболист защищал с 2008 по 2015 год.