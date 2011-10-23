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    Фарфан признан автором лучшего гола «Шальке» за последнее десятилетие

    Болельщики «Шальке» определили лучший гол команды за последние 10 лет.

    Победителем голосования стал Джефферсон Фарфан и его взятие ворот в матче с «Байером» (1:0) 23 октября 2011 года.

    Тогда перуанец протащил мяч от своей штрафной площади до чужой и точно пробил в дальний нижний угол.

    • Сейчас Фарфан выступает за «Локомотив».
    • Цвета «Шальке» 35-летний футболист защищал с 2008 по 2015 год.

    Источник: Официальный твиттер «Шальке»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4615

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Странный выбор. Рауль в Шальке такие голы забивал, что этот рядом не стоит.

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      Рейтинг: +1068

      Romantic2010 > Viper for CSKA 58 минут назад

      В чем странность? Рауль может забить гол конфетку, согласен. Но благодаря партнерам. А тут Фарфан в одиночку пробежал от штрафной до штрафной и забил.

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      Рейтинг: +109

      Антон Л > Romantic2010 44 минуты назад

      Так он просто пробежал, даже никого не обвел. Гол полностью на совести защитника #8.

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