Фарфан признан автором лучшего гола «Шальке» за последнее десятилетие

Странный выбор. Рауль в Шальке такие голы забивал, что этот рядом не стоит.
Болельщики «Шальке» определили лучший гол команды за последние 10 лет.
Победителем голосования стал Джефферсон Фарфан и его взятие ворот в матче с «Байером» (1:0) 23 октября 2011 года.
Тогда перуанец протащил мяч от своей штрафной площади до чужой и точно пробил в дальний нижний угол.
- Сейчас Фарфан выступает за «Локомотив».
- Цвета «Шальке» 35-летний футболист защищал с 2008 по 2015 год.
+++++GANADOR GOL DE LA DÉCADA+++++¿Quíen si no? ¡El gol de Jefferson #Farfán contra el Leverkusen ha sido elegido por amplia mayoría como el «Gol de la Década»!¡Gracias por su participación!#S04 | #GolDeLaDécada pic.twitter.com/kNqnuybtdy— FC Schalke 04 () (@s04_es) April 24, 2020