Экс-тренер сборной России U-17 и U-19 Бабурин: «Селекционеры клубов АПЛ интересовались Максименко еще в 2015 году»

Экс-тренер сборной России U-17 и U-19 Сергей Бабурин рассказал, как просил вратаря «Спартака» Артема Реброва помочь перейти Александру Максименко из юношеского футбола в профессиональный.

«Я знаю, что Санькой в 2015 году интересовались селекционеры клубов АПЛ, когда мы в четвертьфинале чемпионата Европы обыграли англичан. Мне приятно смотреть на Максименко сейчас, когда он выручает в «Спартаке». Значит, мы тогда не ошиблись.

Максименко и тогда надежды наши оправдал, и сейчас оправдывает – и в сборной, и в «Спартаке».

Тем более, у него хороший учитель есть. Я имею в виду Артема Реброва в «Спартаке». Думаю, он помогает Сашке, чтобы с поведением все было правильно.

Я еще на юношеском уровне просил Реброва взять шефство, чтобы Максименко не свернул куда не следовало бы. Думаю, у них отличные взаимоотношения сейчас», – рассказал Бабурин.