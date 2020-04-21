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    Экс-тренер сборной России U-17 и U-19 Бабурин: «Селекционеры клубов АПЛ интересовались Максименко еще в 2015 году»

    Экс-тренер сборной России U-17 и U-19 Сергей Бабурин рассказал, как просил вратаря «Спартака» Артема Реброва помочь перейти Александру Максименко из юношеского футбола в профессиональный.

    «Я знаю, что Санькой в 2015 году интересовались селекционеры клубов АПЛ, когда мы в четвертьфинале чемпионата Европы обыграли англичан. Мне приятно смотреть на Максименко сейчас, когда он выручает в «Спартаке». Значит, мы тогда не ошиблись.

    Максименко и тогда надежды наши оправдал, и сейчас оправдывает – и в сборной, и в «Спартаке».

    Тем более, у него хороший учитель есть. Я имею в виду Артема Реброва в «Спартаке». Думаю, он помогает Сашке, чтобы с поведением все было правильно.

    Я еще на юношеском уровне просил Реброва взять шефство, чтобы Максименко не свернул куда не следовало бы. Думаю, у них отличные взаимоотношения сейчас», – рассказал Бабурин.

    • Максименко сыграл в этом сезоне в 21 матче.
    • В 2015-м Россия стала бронзовым призером чемпионата Европы-U 19.

    Источник: «Р-Спорт»

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