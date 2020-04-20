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  • Экс-форварды ЦСКА Муса и Жо попали в число худших игроков АПЛ в истории по версии FourFourTwo

Экс-форварды ЦСКА Муса и Жо попали в число худших игроков АПЛ в истории по версии FourFourTwo

20 апреля 2020, 01:24
20

Бывшие нападающие ЦСКА Ахмед Муса и Жо включены журналом FourFourTwo в список худших игроков АПЛ за всю историю.

Нигериец, выступавший в Англии за «Лестер Сити», занял в списке 44-е место, бразилец, игравший в «Манчестер Сити» и «Эвертоне», – 40-е место. Худшим футболистом в истории АПЛ признан сенегалец Али Диа. В 1996 году он провел один матч за «Саутгемптон» и ушел из клуба спустя две недели после подписания контракта.

  • Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18. На счету нигерийца 61 гол в 184 играх.
  • Жо играл в московском клубе в 2006-2008 годах. Он провел за ЦСКА 53 игры, забив 30 мячей.

Источник: FourFourTwo
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Манчестер Сити Эвертон Саутгемптон Муса Ахмед
Комментарии (20)
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Бухбух
1587346194
Попахивает расизмом.
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кто там
1587363395
Это о многом говорит, а точнее о нынешнем уровне РФПЛ. Ну за то разного рода м*даки кичаться и бьют себя пяткой в грудь рассказывая какой у нас сильный чемпионат. Нет не сильный, далеко не сильный. Если одни из лучших игроков чемпа переходят из нашего топа в клуб чемпионата биг 5 и там обсираются по полной, это о многом говорит. Но плосколобикам плевать, ведь для них РФПЛ лучая лига мира. Тьфу.
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vladimir-7
1587364428
Как эти игроки отыграли в других чемпионатах, нам всё равно, самое главное, что они хорошо отыграли и принесли огромную пользу команде ПФК ЦСКА.
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paracetamol
1587365569
Ожидаемо!
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Олег1204
1587367447
Ради справедливости стоит сказать что Мусу сразу же невзлюбили партнёры, в таких условиях себя не покажешь особо.
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Кнут Юхансон
1587385976
Кони здорово на них наварили
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general.lizyukov
1587400692
Худшим там вообще-то признан Радамель Фалькао, так что тот ещё списочек, для любителей статистики.
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BRO_football
1587474388
Как вообще по одному матчу можно судить об уровне игры футболиста? Странно это. Хотя бы сделали порог - минимум 3 матча за клуб. Я про Али Диа. Прочитал я его историю на сайте FourFourTwo, и оказывается, агент Али Диа обзванивал клубы АПЛ и выдавал своего клиента за брата Джорджа Веа. Никто ему не поверил, кроме Саутгемптона. Выпустили Али Диа на замену в матче против Лидса, он побегал 52 минуты и вскоре обратной заменой его вернули на лавку. А потом расторгли контракт.
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