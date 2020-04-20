Экс-форварды ЦСКА Муса и Жо попали в число худших игроков АПЛ в истории по версии FourFourTwo

Бывшие нападающие ЦСКА Ахмед Муса и Жо включены журналом FourFourTwo в список худших игроков АПЛ за всю историю.

Нигериец, выступавший в Англии за «Лестер Сити», занял в списке 44-е место, бразилец, игравший в «Манчестер Сити» и «Эвертоне», – 40-е место. Худшим футболистом в истории АПЛ признан сенегалец Али Диа. В 1996 году он провел один матч за «Саутгемптон» и ушел из клуба спустя две недели после подписания контракта.