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    Экс-форварды ЦСКА Муса и Жо попали в число худших игроков АПЛ в истории по версии FourFourTwo

    Бывшие нападающие ЦСКА Ахмед Муса и Жо включены журналом FourFourTwo в список худших игроков АПЛ за всю историю.

    Нигериец, выступавший в Англии за «Лестер Сити», занял в списке 44-е место, бразилец, игравший в «Манчестер Сити» и «Эвертоне», – 40-е место. Худшим футболистом в истории АПЛ признан сенегалец Али Диа. В 1996 году он провел один матч за «Саутгемптон» и ушел из клуба спустя две недели после подписания контракта.

    • Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18. На счету нигерийца 61 гол в 184 играх.
    • Жо играл в московском клубе в 2006-2008 годах. Он провел за ЦСКА 53 игры, забив 30 мячей.

    Источник: FourFourTwo

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