Андронов: «Трансфер Ракицкого в «Зенит» дал Шевченко повод сыграть в сборной без него»

Экс-комментатор «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Алексей Андронов считает, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко давно хотел убрать из команды защитника Ярослава Ракицкого, и переход в «Зенит» послужил лишним поводом для этого.

«Переход Ракицкого в «Зенит» стал долгожданным поводом для Шевченко попробовать сыграть без него. На самом деле, к его игре вопросы возникали и раньше, до перехода в «Зенит».

У Украины сейчас хорошее молодое поколение, есть возможность дать им игровую практику, возможность стать лидерами сборной. Как защитник, не думаю, что Ракицкий был бы сейчас актуален. Как исполнитель штрафных – он помог бы любой команде, которая попала на Евро. Штрафные он бьет действительно здорово.

Но ради штрафных никто не будет брать человека в команду. Даже больше, чем игра, в сборной Украины, мне кажется, изменились отношения внутри коллектива. Ракицкий в них вписаться уже не смог бы», – поделился мнением Андронов.