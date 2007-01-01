Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Андронов: «Трансфер Ракицкого в «Зенит» дал Шевченко повод сыграть в сборной без него»

    Экс-комментатор «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Алексей Андронов считает, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко давно хотел убрать из команды защитника Ярослава Ракицкого, и переход в «Зенит» послужил лишним поводом для этого.

    «Переход Ракицкого в «Зенит» стал долгожданным поводом для Шевченко попробовать сыграть без него. На самом деле, к его игре вопросы возникали и раньше, до перехода в «Зенит».

    У Украины сейчас хорошее молодое поколение, есть возможность дать им игровую практику, возможность стать лидерами сборной. Как защитник, не думаю, что Ракицкий был бы сейчас актуален. Как исполнитель штрафных – он помог бы любой команде, которая попала на Евро. Штрафные он бьет действительно здорово.

    Но ради штрафных никто не будет брать человека в команду. Даже больше, чем игра, в сборной Украины, мне кажется, изменились отношения внутри коллектива. Ракицкий в них вписаться уже не смог бы», – поделился мнением Андронов.

    • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • В текущем чемпионате защитник сыграл 21 матч.
    • С момента переезда в Санкт-Петербург Ракицкий перестал вызываться в сборную Украины.

    Источник: Tribuna.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76215
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru