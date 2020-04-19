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  • Андронов: «Трансфер Ракицкого в «Зенит» дал Шевченко повод сыграть в сборной без него»

Андронов: «Трансфер Ракицкого в «Зенит» дал Шевченко повод сыграть в сборной без него»

19 апреля 2020, 22:32
7

Экс-комментатор «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Алексей Андронов считает, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко давно хотел убрать из команды защитника Ярослава Ракицкого, и переход в «Зенит» послужил лишним поводом для этого.

«Переход Ракицкого в «Зенит» стал долгожданным поводом для Шевченко попробовать сыграть без него. На самом деле, к его игре вопросы возникали и раньше, до перехода в «Зенит».

У Украины сейчас хорошее молодое поколение, есть возможность дать им игровую практику, возможность стать лидерами сборной. Как защитник, не думаю, что Ракицкий был бы сейчас актуален. Как исполнитель штрафных – он помог бы любой команде, которая попала на Евро. Штрафные он бьет действительно здорово.

Но ради штрафных никто не будет брать человека в команду. Даже больше, чем игра, в сборной Украины, мне кажется, изменились отношения внутри коллектива. Ракицкий в них вписаться уже не смог бы», – поделился мнением Андронов.

  • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
  • В текущем чемпионате защитник сыграл 21 матч.
  • С момента переезда в Санкт-Петербург Ракицкий перестал вызываться в сборную Украины.

Источник: Tribuna.com
Россия. Премьер-лига Зенит Украина Ракицкий Ярослав Шевченко Андрей
Комментарии (7)
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Hektor 84
1587330685
Глупости чешет. Ракицкийй сильнее любого защитника вызываемого в сборную Украины. Защитник опытный и пригодился бы не только из за штрафных ударов. Такое только Андронов мог сморозить. Просто во главе государства шуты и марионетки. А люди страдают от этого.
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neveldomha
1587363354
Тут вся суть в слове ЭКС. Бывший в употреблении.
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Давид59
1587364853
Не очень верится, что Шевченко искал повод вывести Ракицкого из состава сборной. Если это так, то он слабый тренер. Сильный тренер кого считает нужным, того и берёт в сборную.
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paracetamol
1587365512
Еще одно г-но выползло и воняет. Мало жирной утки?
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