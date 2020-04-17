Слуцкий – об игре Думбия: «Человек умел забивать, не умея бить по воротам»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия, с которым работал в стане московского клуба.

«Сейду Думбия имел потрясающую статистику, однако все его показатели были... Скажем так, 70-летний пожилой человек пробежал бы больше, совершил бы больше спринтов и бил бы лучше по воротам. Но человек умел забивать, не умея бить по воротам.

Статистически он вообще не должен был быть профессиональным футболистом и даже любителем. Однако оказался одним из лучших игроков, с кем я работал», – цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».