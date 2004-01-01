Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Слуцкий – об игре Думбия: «Человек умел забивать, не умея бить по воротам»

    Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия, с которым работал в стане московского клуба.

    «Сейду Думбия имел потрясающую статистику, однако все его показатели были... Скажем так, 70-летний пожилой человек пробежал бы больше, совершил бы больше спринтов и бил бы лучше по воротам. Но человек умел забивать, не умея бить по воротам.

    Статистически он вообще не должен был быть профессиональным футболистом и даже любителем. Однако оказался одним из лучших игроков, с кем я работал», – цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

    • Думбия выступал за московский клуб с 2010 по 2015 год.
    • За это время ивуарийский футболист отыграл 150 матчей, забил 95 голов и отдал 36 голевых передач.

    Источник: Спорт-Экспресс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1889

      Бухбух 43 минуты назад

      Наши футболеры не умеют не бить по воротам, ни, тем более, забивать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +586

      vmonomah17 > Бухбух 21 минуту назад

      А зачем? Деньги ведь и так платят. Скоро они в инвалидных креслах креслах будут играть)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      кто там 1 час назад

      Да ты слуцкер то же вро де не ахти тренер, но тренируешь ведь.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76173
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru