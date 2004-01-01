Слуцкий – об игре Думбия: «Человек умел забивать, не умея бить по воротам»

Наши футболеры не умеют не бить по воротам, ни, тем более, забивать.
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия, с которым работал в стане московского клуба.
«Сейду Думбия имел потрясающую статистику, однако все его показатели были... Скажем так, 70-летний пожилой человек пробежал бы больше, совершил бы больше спринтов и бил бы лучше по воротам. Но человек умел забивать, не умея бить по воротам.
Статистически он вообще не должен был быть профессиональным футболистом и даже любителем. Однако оказался одним из лучших игроков, с кем я работал», – цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».
- Думбия выступал за московский клуб с 2010 по 2015 год.
- За это время ивуарийский футболист отыграл 150 матчей, забил 95 голов и отдал 36 голевых передач.