Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий – об игре Думбия: «Человек умел забивать, не умея бить по воротам»

Слуцкий – об игре Думбия: «Человек умел забивать, не умея бить по воротам»

17 апреля 2020, 19:59
13

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия, с которым работал в стане московского клуба.

«Сейду Думбия имел потрясающую статистику, однако все его показатели были... Скажем так, 70-летний пожилой человек пробежал бы больше, совершил бы больше спринтов и бил бы лучше по воротам. Но человек умел забивать, не умея бить по воротам.

Статистически он вообще не должен был быть профессиональным футболистом и даже любителем. Однако оказался одним из лучших игроков, с кем я работал», – цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

  • Думбия выступал за московский клуб с 2010 по 2015 год.
  • За это время ивуарийский футболист отыграл 150 матчей, забил 95 голов и отдал 36 голевых передач.

Источник: Спорт-Экспресс
Россия. Премьер-лига ЦСКА Думбия Сейду Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кто там
1587143818
Да ты слуцкер то же вро де не ахти тренер, но тренируешь ведь.
Ответить
Бухбух
1587145434
Наши футболеры не умеют не бить по воротам, ни, тем более, забивать.
Ответить
Plyash
1587149265
Слуц,ты тренеришко никакой,сам то понял,что сказал. Думбия,игрок от бога, "не должен был быть...футболистом"? Где мозги растерял?
Ответить
Граф2019
1587151277
бомбордюр! чого бульбашей игнорируешчть???
Ответить
DOCTOR PENALTY
1587153620
Странно, зачем так срать за глаза человеку, который реально помог тебе прийти к золоту и бабла заработать. Или это юмор такой?..
Ответить
житель СПб
1587157587
Согласен: очень странное и несправедливое заявление! Помню, как Андрей Аршавин в "Арсенале" забил очень "странный" гол - перехватив случайно выбитый вратарем мяч и забив с большого угла... Случайно? Нет! У больших мастеров не бывает случайного! Именно в этом их мастерство и проявляется. Именно таким и является С.Думбия. Нет техники? А как он на перехватах вытаскивал мяч и выходил один на один - и очень редко при этом мазал по воротам?! Редкий игрок, настоящая звезда.
Ответить
paracetamol
1587157968
Его еще, говорят, на коляске возили от ворот до ворот.
Ответить
alfrovl
1587165862
Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Пару дней назад был протестирован уникальный препарат который защищает организм от COVID-19 и других коронавирусов почти на 100%. Но вот почему власти молчат я не понимаю. Вот сами почитайте ---- https://shr.name/Z68Q6
Ответить
vladimir-7
1587186783
Леонид, что-то ты не до конца обосновал, что Думбия не умел бить по воротам, но он столько забил, по твоему он, что вносил мячи руками что-ли?
Ответить
Главные новости
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
8
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Все новости
Все новости
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
8
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
4
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
3
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
5
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
16
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита»
Вчера, 15:46
3
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
Вчера, 15:28
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+