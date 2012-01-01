Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    The Sun: в прошлом году «МЮ» отказал «Боруссии» в обмене Санчо на Гринвуда

    Дортмундская «Боруссия» в прошлом году хотела заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

    По информации The Sun, немецкий клуб предлагал включить 18-летнего футболиста в сделку по Джейдону Санчо.

    «МЮ» такие условия не устроили, поскольку манкунианцы не планировали расставаться со своим воспитанником.

    • В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 35 матчей, забил 17 мячей и сделал 19 ассистов.
    • В активе Гринвуда за указанный период 14 голов и четыре результативных передачи в 38 играх.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +494

      кто там 32 минуты назад

      Гении из БД) Гринвуд считается талантом) Так бы и его получили и баблишка)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76173
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru