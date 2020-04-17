The Sun: в прошлом году «МЮ» отказал «Боруссии» в обмене Санчо на Гринвуда

Дортмундская «Боруссия» в прошлом году хотела заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.
По информации The Sun, немецкий клуб предлагал включить 18-летнего футболиста в сделку по Джейдону Санчо.
«МЮ» такие условия не устроили, поскольку манкунианцы не планировали расставаться со своим воспитанником.
- В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 35 матчей, забил 17 мячей и сделал 19 ассистов.
- В активе Гринвуда за указанный период 14 голов и четыре результативных передачи в 38 играх.
Источник: The Sun