The Sun: в прошлом году «МЮ» отказал «Боруссии» в обмене Санчо на Гринвуда

Дортмундская «Боруссия» в прошлом году хотела заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

По информации The Sun, немецкий клуб предлагал включить 18-летнего футболиста в сделку по Джейдону Санчо.

«МЮ» такие условия не устроили, поскольку манкунианцы не планировали расставаться со своим воспитанником.