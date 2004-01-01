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    Кержаков: «Не хочу лезть в политику и кого-то поддерживать»

    Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков заявил о своей аполитичности.

    «Не хочу лезть в политику. Я бы не лез. Я нейтрален. Хочу заниматься своей профессиональной деятельностью. Я лишь высказываю пожелания и мнения о том, чего бы хотелось в нашей стране. Ни за кого бы не голосовал, не поддерживал бы.

    Да я когда играл в футбол, не особо в это углублялся, да я и сейчас стараюсь в это не углубляться. Я не хочу кого-то поддерживать, потому что я в этом не разбираюсь. Я это понял и осознал.

    Не могу поддерживать людей, которые хотят вступить во власть, быть президентом, потому что я в этом не разбираюсь и не знаю, что будет.

    Как это можно сделать? Если бы человек сказал: «Я дам денег, и никогда у нас не будет больных детей, а если будут появляться, мы сделаем все, чтобы операции были оплачены, чтобы родители не переживали». Вот за такого бы человека я голосовал. Но таких нет», – сказал Кержаков.

    • В 2012 году футболист был доверенным лицом президента России Владимира Путина.
    • Сейчас Кержаков возглавляет юношескую сборную России (U-17).

    Источник: Sports.ru

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