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Кержаков: «Не хочу лезть в политику и кого-то поддерживать»

17 апреля 2020, 14:53
12

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков заявил о своей аполитичности.

«Не хочу лезть в политику. Я бы не лез. Я нейтрален. Хочу заниматься своей профессиональной деятельностью. Я лишь высказываю пожелания и мнения о том, чего бы хотелось в нашей стране. Ни за кого бы не голосовал, не поддерживал бы.

Да я когда играл в футбол, не особо в это углублялся, да я и сейчас стараюсь в это не углубляться. Я не хочу кого-то поддерживать, потому что я в этом не разбираюсь. Я это понял и осознал.

Не могу поддерживать людей, которые хотят вступить во власть, быть президентом, потому что я в этом не разбираюсь и не знаю, что будет.

Как это можно сделать? Если бы человек сказал: «Я дам денег, и никогда у нас не будет больных детей, а если будут появляться, мы сделаем все, чтобы операции были оплачены, чтобы родители не переживали». Вот за такого бы человека я голосовал. Но таких нет», – сказал Кержаков.

  • В 2012 году футболист был доверенным лицом президента России Владимира Путина.
  • Сейчас Кержаков возглавляет юношескую сборную России (U-17).

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кержаков Александр
Комментарии (12)
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САДЫЧОК
1587130847
...какие деньги ?! Они маски не могут дать !!Это , уму непостижимо , ставят главным по пандемии Мясникова , который говорил , что у нас не возможно заражение в стране !
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valkam72
1587131211
Правильно. Не лезь. Лепи обложки пластинок. Как раз для твоего ума.
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Соарес
1587136699
Так и не лезь
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житель СПб
1587141432
Правильное решение. Главное - не забудь его и не меняй!
Ответить
VVM1964
1587147733
Этот кто-то и без тебя и твоей поддержки , себя не плохо чувствует (
Ответить
фанат джигурды
1587147994
Кержаков не попадёт в политику.
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paracetamol
1587150468
Правильно Саша. В политике одни идиоты!
Ответить
ZENIT***
1587191698
Однако дружит с головой!
Ответить
zigbert
1587192563
Разумное решение.
Ответить
BRO_football
1587245136
Оно и понятно. В случае с Кержаковым ты либо поддерживаешь Путина, либо просто помалкиваешь, не обращаешь внимание на происходящее в стране и становишься аполитичным. И Кержаков выбрал второй вариант. Но я уверен, что Кержаков при первом же удобном случае, если не заладится тренерская карьера, побежит в Госдуму и его возьмут депутатом.
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