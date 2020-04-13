Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Малафеев: «В 2003 году Петржела искал возможности убрать меня из ворот, но повода я не давал»

Малафеев: «В 2003 году Петржела искал возможности убрать меня из ворот, но повода я не давал»

13 апреля 2020, 23:48
11

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил о событиях в своей карьере в 2003 году.

«2003-й год начался с больших изменений – приехал новый чешский специалист Властимил Петржела. 2002-й год «Зенит» провeл очень невнятно: была смена тренеров Морозов Юрий Андреевич, Михаил Юрьевич Бирюков, Раппопорт Борис Завельевич; мы заняли 10-е место. Все ждали, что с приходом нового специалиста команда заиграет в «новый» футбол, все пойдeт по-другому.⠀

В команду приезжали новые игроки на разные позиции. Из Чехии прибыли отлично знающие и понимающие современную систему игры защитники Павел Мареш и Мартин Горак. Также в команде появились молодой перспективный чешский полузащитник Радек Ширл, нападающий Лукаш Гартиг и вратарь сборной Словакии Камил Чонтофальски.⠀

Властимил Петржела начал сезон и ротировал меня и Камила. В итоге, он принял решение, что Камил будет играть против московского «Динамо» 10 мая 2003 года (хотя предыдущий матч я отыграл на 0 против волгоградского «Ротора»). Он сообщил о своeм решении в день матча и толком не объяснил почему. К сожалению, этот матч закончился крупным поражением для «Зенита» со счетом 1-7.⠀

Позже Владимир Боровичка признался мне, что они не сильно верили в меня и поэтому настаивали, чтобы приехал ещe один вратарь Камил Чонтофальски. Потом я узнал от самого Камила, что его приглашали на пост номер 1 и обещали ему место основного вратаря. К тому же оказалось, что его зарплата была в 3 раза больше моей, но зависти я не почувствовал. Я до сих пор считаю: каждый получает столько, насколько обе стороны договорились. Если кого-то не устраивает, контракт не подписывается.⠀

Чередуя нас с Камилом, Петржела искал возможности полностью меня убрать из ворот, но повода я не давал. После того злополучного матча, у меня появился шанс застолбить место в воротах. Впоследствии, завоевав доверие тренеров, я стал одним из лидеров команды», – написал Малафеев в инстаграме.

  • Голкипер всю карьеру провeл в «Зените».
  • Воспитанник петербургского клуба завершил карьеру в 2016 году.
  • В его активе 13 выигранных трофеев, в том числе четыре чемпионства.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Вячеслава Малафеева
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав Чонтофальски Камил Петржела Властимил
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1586811670
Достойные результаты. Можно сказать, одна из легенд Зенита! (Это, кстати, до какого-либо Газпрома).
Ответить
Hektor 84
1586816673
А что скажет алярм про то как динамо раздавило бомжатню 7:1? Или он тогда еще не родился?))))
Ответить
Hektor 84
1586817317
А если серьезно то назначение Петржелы было странным решением. Еще более странными были его решения задвигать перспективных россиян, которые уже тогда начинали себя проявлять. Зато припер в команду второсортных Чехов и словаков. Уже становится известно что не прочь был расстаться с Малафеевым, Аршавиным, Денисовым и Кержаковым.
Ответить
фанат джигурды
1586850546
Следующая новость будет: Чонтофальски: "Малафеев завидовал мне и поэтому сглазил перед матчем с Динамо."
Ответить
Ziklop
1586852870
Чех хорошо подоил Зенит , притащил своих земель денег рубил на всём.
Ответить
Главные новости
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
21:59
7
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
Все новости
Все новости
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
23:11
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
22:57
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
21:56
1
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
21:15
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
20:54
3
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
20:39
2
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
17:07
8
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
16:44
6
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
16:17
4
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
16:08
У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита»
15:46
3
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
15:28
1
Игрок «Локомотива» просит сумму в размере 10 месячных окладов за расторжение контракта
15:15
Сычев высказался о зарплатах детских тренеров в России
14:58
Глушенкова назвали «сытым котом», который играет по настроению
14:49
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+