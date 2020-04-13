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    Малафеев: «В 2003 году Петржела искал возможности убрать меня из ворот, но повода я не давал»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил о событиях в своей карьере в 2003 году.

    «2003-й год начался с больших изменений – приехал новый чешский специалист Властимил Петржела. 2002-й год «Зенит» провeл очень невнятно: была смена тренеров Морозов Юрий Андреевич, Михаил Юрьевич Бирюков, Раппопорт Борис Завельевич; мы заняли 10-е место. Все ждали, что с приходом нового специалиста команда заиграет в «новый» футбол, все пойдeт по-другому.⠀

    В команду приезжали новые игроки на разные позиции. Из Чехии прибыли отлично знающие и понимающие современную систему игры защитники Павел Мареш и Мартин Горак. Также в команде появились молодой перспективный чешский полузащитник Радек Ширл, нападающий Лукаш Гартиг и вратарь сборной Словакии Камил Чонтофальски.⠀

    Властимил Петржела начал сезон и ротировал меня и Камила. В итоге, он принял решение, что Камил будет играть против московского «Динамо» 10 мая 2003 года (хотя предыдущий матч я отыграл на 0 против волгоградского «Ротора»). Он сообщил о своeм решении в день матча и толком не объяснил почему. К сожалению, этот матч закончился крупным поражением для «Зенита» со счетом 1-7.⠀

    Позже Владимир Боровичка признался мне, что они не сильно верили в меня и поэтому настаивали, чтобы приехал ещe один вратарь Камил Чонтофальски. Потом я узнал от самого Камила, что его приглашали на пост номер 1 и обещали ему место основного вратаря. К тому же оказалось, что его зарплата была в 3 раза больше моей, но зависти я не почувствовал. Я до сих пор считаю: каждый получает столько, насколько обе стороны договорились. Если кого-то не устраивает, контракт не подписывается.⠀

    Чередуя нас с Камилом, Петржела искал возможности полностью меня убрать из ворот, но повода я не давал. После того злополучного матча, у меня появился шанс застолбить место в воротах. Впоследствии, завоевав доверие тренеров, я стал одним из лидеров команды», – написал Малафеев в инстаграме.

    • Голкипер всю карьеру провeл в «Зените».
    • Воспитанник петербургского клуба завершил карьеру в 2016 году.
    • В его активе 13 выигранных трофеев, в том числе четыре чемпионства.

    text

    Публикация от text (@malafeev16ru) 13 Апр 2020 в 8:34 PDT

    Источник: Инстаграм Вячеслава Малафеева

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    13.04.2020 23:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2382

      Hektor 84 46 минут назад

      А если серьезно то назначение Петржелы было странным решением. Еще более странными были его решения задвигать перспективных россиян, которые уже тогда начинали себя проявлять. Зато припер в команду второсортных Чехов и словаков. Уже становится известно что не прочь был расстаться с Малафеевым, Аршавиным, Денисовым и Кержаковым.

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      Рейтинг: +2382

      Hektor 84 56 минут назад

      А что скажет алярм про то как динамо раздавило бомжатню 7:1? Или он тогда еще не родился?))))

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      Рейтинг: +1261

      житель СПб 2 часа назад

      Достойные результаты. Можно сказать, одна из легенд Зенита! (Это, кстати, до какого-либо Газпрома).

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