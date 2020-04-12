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    AS: Йович останется в «Реале»

    «Реал» не собирается по окончании сезона продавать или отдавать в аренду нападающего Луку Йовича.

    По информации AS, в мадридском клубе рассчитывают на 22-летнего серба, несмотря на то, что в дебютном сезоне он забил всего два гола в 24 матчах.

    В «Реале» считают, что футболисту необходимо больше времени на адаптацию, а в потенциале форварда никто не сомневается.

    Источник: AS

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