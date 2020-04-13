AS: Йович останется в «Реале»

«Реал» не собирается по окончании сезона продавать или отдавать в аренду нападающего Луку Йовича.
По информации AS, в мадридском клубе рассчитывают на 22-летнего серба, несмотря на то, что в дебютном сезоне он забил всего два гола в 24 матчах.
В «Реале» считают, что футболисту необходимо больше времени на адаптацию, а в потенциале форварда никто не сомневается.
- Прошлым летом Йовича купили у «Айнтрахта» за 60 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
- В марте сообщалось об интересе к нему со стороны «Челси» и «Тоттенхэма».
Источник: AS