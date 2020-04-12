Журналист Скира: «Хамес согласен перейти в «Эвертон»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес обозначил желание перейти в «Эвертон». Там его хочет видеть главный тренер Карло Анчелотти.

«Эвертон» планирует подписать Хамеса летом. Сам игрок согласен воссоединиться с Анчелотти на «Гудисон Парк», – информирует журналист Николо Скира.