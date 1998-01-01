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    Журналист Скира: «Хамес согласен перейти в «Эвертон»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес обозначил желание перейти в «Эвертон». Там его хочет видеть главный тренер Карло Анчелотти.

    «Эвертон» планирует подписать Хамеса летом. Сам игрок согласен воссоединиться с Анчелотти на «Гудисон Парк», – информирует журналист Николо Скира.

    • 28-летний Хамес в текущем сезоне провел за «Реал» 13 матчей, забил один мяч и сделал два ассиста.
    • Игрок на рынке стоит 40 миллионов евро.
    • Анчелотти и Хамес ранее работали вместе в «Баварии».

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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