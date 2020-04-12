Журналист Скира: «Хамес согласен перейти в «Эвертон»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес обозначил желание перейти в «Эвертон». Там его хочет видеть главный тренер Карло Анчелотти.
«Эвертон» планирует подписать Хамеса летом. Сам игрок согласен воссоединиться с Анчелотти на «Гудисон Парк», – информирует журналист Николо Скира.
- 28-летний Хамес в текущем сезоне провел за «Реал» 13 матчей, забил один мяч и сделал два ассиста.
- Игрок на рынке стоит 40 миллионов евро.
- Анчелотти и Хамес ранее работали вместе в «Баварии».
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.