Calciomercato: Паоло Мальдини вылечился от коронавируса

МАЛЬДИНИ , расскажи соотечественникам и всему миру , чем лечился, не держи всё в тайне........Прекрати глобальный кризис
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини вылечился от коронавируса. Об этом сообщает Calciomercato.
Бывший защитник миланцев уже приступил к выполнению прямых обязанностей в клубе.
Мальдини заразился коронавирусом вместе со своим сыном Даниэлем. 18-летний игрок «Милана» выздоровел несколькими днями ранее.
- Вирус у Мальдини обнаружили 21 марта.
- Всего в Италии зарегистрировано 135 586 случаев заражения коронавирусом.