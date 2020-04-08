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    Calciomercato: Паоло Мальдини вылечился от коронавируса

    Технический директор «Милана» Паоло Мальдини вылечился от коронавируса. Об этом сообщает Calciomercato.

    Бывший защитник миланцев уже приступил к выполнению прямых обязанностей в клубе.

    Мальдини заразился коронавирусом вместе со своим сыном Даниэлем. 18-летний игрок «Милана» выздоровел несколькими днями ранее.

    • Вирус у Мальдини обнаружили 21 марта.
    • Всего в Италии зарегистрировано 135 586 случаев заражения коронавирусом.

    Источник: Calciomercato

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    08.04.2020 17:00
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +900

      нейтральныйкакникто 9 часов назад

      МАЛЬДИНИ , расскажи соотечественникам и всему миру , чем лечился, не держи всё в тайне........Прекрати глобальный кризис

      0
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      Рейтинг: +2168

      solodealer 11 часов назад

      ...Повезло?

      0
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