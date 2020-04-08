Calciomercato: Паоло Мальдини вылечился от коронавируса

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини вылечился от коронавируса. Об этом сообщает Calciomercato.

Бывший защитник миланцев уже приступил к выполнению прямых обязанностей в клубе.

Мальдини заразился коронавирусом вместе со своим сыном Даниэлем. 18-летний игрок «Милана» выздоровел несколькими днями ранее.