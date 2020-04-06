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    Кержаков – об интриге в борьбе за чемпионство в РПЛ: «Она умерла в матче «Сочи» и «Краснодара»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что петербургская команда уже не упустит чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

    «Не понимаю, что будет с нашим чемпионатом. Будет ли он доигран, как и когда. Сколько времени будет на физическую подготовку у игроков. Сейчас все в одинаковых условиях. В борьбе за чемпионство нет интриги. Это объективно. Интрига умерла в матче «Сочи» и «Краснодара», – сказал Кержаков.

    • «Сочи» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0 в 22-м туре чемпионата.
    • Благодаря этому результату «Зенит» оторвался от конкурента на девять очков.

    Кержаков – о лучших форвардах РПЛ: «Комличенко, Кокорин, Дзюба и Шомуродов»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2020 21:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +940

      New Life 7 апреля 2020, 11:24

      Интрига умерла, когда стало наглядно видно, как судьи бессовестно тащат синит и топят конкурентов. Нац. проект "синит-зюба" чемпионы.

      2
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      Рейтинг: +3736

      Ziklop 7 апреля 2020, 11:14

      Рано хоронить интригу, Зенит может её возобновить.

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > Ziklop 7 апреля 2020, 14:12

      Если ЦУ от администрации президента придет. Не иначе!

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 7 апреля 2020, 10:29

      Надо Краснодар и сочи во второй девизион отправить , за договорной матч

      2
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 7 апреля 2020, 09:25

      Надо дать Сочи 2-е место, на на первом - Зенит-1!

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 6 апреля 2020, 22:35

      Интрига умерла

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