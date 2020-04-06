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  • Кержаков – об интриге в борьбе за чемпионство в РПЛ: «Она умерла в матче «Сочи» и «Краснодара»

Кержаков – об интриге в борьбе за чемпионство в РПЛ: «Она умерла в матче «Сочи» и «Краснодара»

6 апреля 2020, 21:47
5

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что петербургская команда уже не упустит чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

«Не понимаю, что будет с нашим чемпионатом. Будет ли он доигран, как и когда. Сколько времени будет на физическую подготовку у игроков. Сейчас все в одинаковых условиях. В борьбе за чемпионство нет интриги. Это объективно. Интрига умерла в матче «Сочи» и «Краснодара», – сказал Кержаков.

  • «Сочи» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0 в 22-м туре чемпионата.
  • Благодаря этому результату «Зенит» оторвался от конкурента на девять очков.

Кержаков – о лучших форвардах РПЛ: «Комличенко, Кокорин, Дзюба и Шомуродов»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Кержаков Александр
Комментарии (5)
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paracetamol
1586240745
Надо дать Сочи 2-е место, на на первом - Зенит-1!
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РМЗ
1586244570
Надо Краснодар и сочи во второй девизион отправить , за договорной матч
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Ziklop
1586247241
Рано хоронить интригу, Зенит может её возобновить.
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New Life
1586247888
Интрига умерла, когда стало наглядно видно, как судьи бессовестно тащат синит и топят конкурентов. Нац. проект "синит-зюба" чемпионы.
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