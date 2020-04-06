Кержаков – об интриге в борьбе за чемпионство в РПЛ: «Она умерла в матче «Сочи» и «Краснодара»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что петербургская команда уже не упустит чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

«Не понимаю, что будет с нашим чемпионатом. Будет ли он доигран, как и когда. Сколько времени будет на физическую подготовку у игроков. Сейчас все в одинаковых условиях. В борьбе за чемпионство нет интриги. Это объективно. Интрига умерла в матче «Сочи» и «Краснодара», – сказал Кержаков.

«Сочи» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0 в 22-м туре чемпионата.

Благодаря этому результату «Зенит» оторвался от конкурента на девять очков.

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