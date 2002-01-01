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    Журналист Скира: «Милан» не ведет переговоров по Ракитичу, так как зарплата игрока слишком высока»

    Николо Скира опроверг информацию, что «Милан» ведет работу по трансферу полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Причина – зарплата хорвата.

    «Милан» не ведет переговоров по Ракитичу. Он не является целью итальянцев, поскольку его зарплата слишком высока», – сообщил инсайдер.

    • В текущем сезоне Ракитич провел за «Барсу» 31 матч и сделал четыре ассиста.
    • Контракт игрока с действующим чемпионом Испании истекает в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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