Журналист Скира: «Милан» не ведет переговоров по Ракитичу, так как зарплата игрока слишком высока»

Николо Скира опроверг информацию, что «Милан» ведет работу по трансферу полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Причина – зарплата хорвата.

«Милан» не ведет переговоров по Ракитичу. Он не является целью итальянцев, поскольку его зарплата слишком высока», – сообщил инсайдер.