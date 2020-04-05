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  • Журналист Скира: «Милан» не ведет переговоров по Ракитичу, так как зарплата игрока слишком высока»

Журналист Скира: «Милан» не ведет переговоров по Ракитичу, так как зарплата игрока слишком высока»

5 апреля 2020, 13:31

Николо Скира опроверг информацию, что «Милан» ведет работу по трансферу полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Причина – зарплата хорвата.

«Милан» не ведет переговоров по Ракитичу. Он не является целью итальянцев, поскольку его зарплата слишком высока», – сообщил инсайдер.

  • В текущем сезоне Ракитич провел за «Барсу» 31 матч и сделал четыре ассиста.
  • Контракт игрока с действующим чемпионом Испании истекает в 2021 году.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: твиттер Николо Скиры

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Испания. Примера Милан Барселона Ракитич Иван
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