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The Athletic: Лингард может перейти в «Арсенал»

5 апреля 2020, 13:22
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может пополнить «Арсенал». Лондонцы готовы подписать игрока летом, пишет The Athletic.

Главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер готов отпустить игрока. Он не отмечается в АПЛ результативными действиями с 2018 года.

  • В текущем сезоне Лингард провел за клуб 35 матчей, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
  • Лингард на рынке стоит 22 миллиона евро.
  • На него также претендуют «Атлетико» и «Рома».

Источник: The Athletic

Американский сайт о спорте в США и Великобритании. Основан в 2016 году.

Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Юнайтед Лингард Джесси
Комментарии (1)
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Cules2013
1586093591
Не помог МЮ, не поможет и Арсеналу. Канонирам своего балласта хватает.
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