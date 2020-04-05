The Athletic: Лингард может перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может пополнить «Арсенал». Лондонцы готовы подписать игрока летом, пишет The Athletic.

Главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер готов отпустить игрока. Он не отмечается в АПЛ результативными действиями с 2018 года.