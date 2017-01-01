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    Черчесов и Лещук снялись с Кридом в рекламе чипсов

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов снялся в рекламе чипсов. Видео доступно ниже.

    Также в ролике приняли участие певец Егор Крид и вратарь «Динамо» Игорь Лещук. По сюжету они поспорили из-за упаковки чипсов.

    • По информации телеграм-канала «Мутко против», вместо Лещука производитель хотел пригласить игрока сборной России, но они отказались.
    • Лещук с 2017 года провел за «Динамо» семь матчей, пропустил пять голов.
    • Сезон РПЛ приостановлен до лета.

    Источник: ютуб-канал Lay's Russia

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      Рейтинг: +1950

      Hektor 84 19 минут назад

      У гундявого эксперта появились конкуренты

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