Черчесов и Лещук снялись с Кридом в рекламе чипсов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов снялся в рекламе чипсов. Видео доступно ниже.

Также в ролике приняли участие певец Егор Крид и вратарь «Динамо» Игорь Лещук. По сюжету они поспорили из-за упаковки чипсов.