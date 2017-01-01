Черчесов и Лещук снялись с Кридом в рекламе чипсов

У гундявого эксперта появились конкуренты
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов снялся в рекламе чипсов. Видео доступно ниже.
Также в ролике приняли участие певец Егор Крид и вратарь «Динамо» Игорь Лещук. По сюжету они поспорили из-за упаковки чипсов.
- По информации телеграм-канала «Мутко против», вместо Лещука производитель хотел пригласить игрока сборной России, но они отказались.
- Лещук с 2017 года провел за «Динамо» семь матчей, пропустил пять голов.
- Сезон РПЛ приостановлен до лета.