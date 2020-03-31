Черчесов – об игре Бакаева: «Есть качество, но нужна определенная стабильность»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.
«Есть качество, которое он проявляет, но нужна определенная стабильность. Не просто в течение сезона, но и в определенной игре. Бывают моменты, когда между гениальностью и провалом полшага. Он парень с определенными способностями, которые надо развивать. Думаю, что он на правильном пути», – сказал специалист.
- Бакаев дебютировал за сборную России в октябре прошлого года в отборочном матче к Евро-2020 против Кипра.
- В этом сезоне 23-летний полузащитник сыграл в РПЛ 20 матчей, забив 4 мяча.
Источник: Ютую-канал сборной России по футболу