Черчесов – об игре Бакаева: «Есть качество, но нужна определенная стабильность»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«Есть качество, которое он проявляет, но нужна определенная стабильность. Не просто в течение сезона, но и в определенной игре. Бывают моменты, когда между гениальностью и провалом полшага. Он парень с определенными способностями, которые надо развивать. Думаю, что он на правильном пути», – сказал специалист.