Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов – об игре Бакаева: «Есть качество, но нужна определенная стабильность»

Черчесов – об игре Бакаева: «Есть качество, но нужна определенная стабильность»

31 марта 2020, 19:04
1

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«Есть качество, которое он проявляет, но нужна определенная стабильность. Не просто в течение сезона, но и в определенной игре. Бывают моменты, когда между гениальностью и провалом полшага. Он парень с определенными способностями, которые надо развивать. Думаю, что он на правильном пути», – сказал специалист.

  • Бакаев дебютировал за сборную России в октябре прошлого года в отборочном матче к Евро-2020 против Кипра.
  • В этом сезоне 23-летний полузащитник сыграл в РПЛ 20 матчей, забив 4 мяча.

Источник: Ютую-канал сборной России по футболу
Россия Бакаев Зелимхан Черчесов Станислав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Axe111
1585675159
Качество лол
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+