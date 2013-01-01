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    Фердинанд – о Кейне: «Такой тип форварда идеально подходит «Манчестер Юнайтед»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призывает клуб усилиться нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном и полузащитником «Боруссии» Джейдоном Санчо.

    «Вы считаете, что Гарри будет счастлив, если он будет забивать и переписывать рекорды, но к концу карьеры не выиграет ни одного трофея? Нет. Он будет расстроен и опустошен.

    Я знаю, что «МЮ» попытается купить его, потому что такой тип форварда им идеально подходит. Он уйдет за большие деньги. По сегодняшнему рынку – минимум 130 миллионов фунтов.

    Еще хочу видеть Санчо в команде, где он будет играть, прогрессировать и брать трофеи.

    Если Санчо получит футболку с седьмым номером, то он должен провести в «МЮ» следующие 10 лет. Это та майка, которую он заслуживает, которая ему необходима. Сейчас это один из лучших молодых игроков мира. Это игрок с огромным потенциалом, и его цена превысит 100 миллионов фунтов», – сказал Фердинанд.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9584

      Cules2013 36 минут назад

      Кейн крутой нап, но:
      - для меня он техничная версия Лукаку
      - неизвестно, сможет ли он заиграть в МЮ, если дальше будут экспериментировать с тренерами
      - МЮ явно не тот клуб, что сейчас претендует на высочайшие награды, а Кейн не молодеет, и сейчас самое время уходить туда, где эти трофеи почти гарантированы.

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      Рейтинг: +119

      Shotlandets86 2 часа назад

      Только есть одно большое "но" - красный мешок к трофеям и близко не стоит.

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      Рейтинг: +9584

      Cules2013 > Shotlandets86 40 минут назад

      Трофеи будут при хороших игроках и ТРЕНЕРЕ. Таковых после САФа в МЮ пока не наблюдалось.
      МЮ последние годы претендует на Кубки Англии и ЛЕ)))

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