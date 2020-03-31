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  • Фердинанд – о Кейне: «Такой тип форварда идеально подходит «Манчестер Юнайтед»

Фердинанд – о Кейне: «Такой тип форварда идеально подходит «Манчестер Юнайтед»

31 марта 2020, 10:49
4

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призывает клуб усилиться нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном и полузащитником «Боруссии» Джейдоном Санчо.

«Вы считаете, что Гарри будет счастлив, если он будет забивать и переписывать рекорды, но к концу карьеры не выиграет ни одного трофея? Нет. Он будет расстроен и опустошен.

Я знаю, что «МЮ» попытается купить его, потому что такой тип форварда им идеально подходит. Он уйдет за большие деньги. По сегодняшнему рынку – минимум 130 миллионов фунтов.

Еще хочу видеть Санчо в команде, где он будет играть, прогрессировать и брать трофеи.

Если Санчо получит футболку с седьмым номером, то он должен провести в «МЮ» следующие 10 лет. Это та майка, которую он заслуживает, которая ему необходима. Сейчас это один из лучших молодых игроков мира. Это игрок с огромным потенциалом, и его цена превысит 100 миллионов фунтов», – сказал Фердинанд.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Фердинанд Рио Кейн Гарри Санчо Джейдон
Комментарии (4)
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Shotlandets86
1585642406
Только есть одно большое "но" - красный мешок к трофеям и близко не стоит.
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Cules2013
1585648642
Кейн крутой нап, но: - для меня он техничная версия Лукаку - неизвестно, сможет ли он заиграть в МЮ, если дальше будут экспериментировать с тренерами - МЮ явно не тот клуб, что сейчас претендует на высочайшие награды, а Кейн не молодеет, и сейчас самое время уходить туда, где эти трофеи почти гарантированы.
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