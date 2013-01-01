Фердинанд – о Кейне: «Такой тип форварда идеально подходит «Манчестер Юнайтед»

Кейн крутой нап, но:
- для меня он техничная версия Лукаку
- неизвестно, сможет ли он заиграть в МЮ, если дальше будут экспериментировать с тренерами
- МЮ явно не тот клуб, что сейчас претендует на высочайшие награды, а Кейн не молодеет, и сейчас самое время уходить туда, где эти трофеи почти гарантированы.
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призывает клуб усилиться нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном и полузащитником «Боруссии» Джейдоном Санчо.
«Вы считаете, что Гарри будет счастлив, если он будет забивать и переписывать рекорды, но к концу карьеры не выиграет ни одного трофея? Нет. Он будет расстроен и опустошен.
Я знаю, что «МЮ» попытается купить его, потому что такой тип форварда им идеально подходит. Он уйдет за большие деньги. По сегодняшнему рынку – минимум 130 миллионов фунтов.
Еще хочу видеть Санчо в команде, где он будет играть, прогрессировать и брать трофеи.
Если Санчо получит футболку с седьмым номером, то он должен провести в «МЮ» следующие 10 лет. Это та майка, которую он заслуживает, которая ему необходима. Сейчас это один из лучших молодых игроков мира. Это игрок с огромным потенциалом, и его цена превысит 100 миллионов фунтов», – сказал Фердинанд.