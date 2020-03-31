Фердинанд – о Кейне: «Такой тип форварда идеально подходит «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призывает клуб усилиться нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном и полузащитником «Боруссии» Джейдоном Санчо.

«Вы считаете, что Гарри будет счастлив, если он будет забивать и переписывать рекорды, но к концу карьеры не выиграет ни одного трофея? Нет. Он будет расстроен и опустошен.

Я знаю, что «МЮ» попытается купить его, потому что такой тип форварда им идеально подходит. Он уйдет за большие деньги. По сегодняшнему рынку – минимум 130 миллионов фунтов.

Еще хочу видеть Санчо в команде, где он будет играть, прогрессировать и брать трофеи.

Если Санчо получит футболку с седьмым номером, то он должен провести в «МЮ» следующие 10 лет. Это та майка, которую он заслуживает, которая ему необходима. Сейчас это один из лучших молодых игроков мира. Это игрок с огромным потенциалом, и его цена превысит 100 миллионов фунтов», – сказал Фердинанд.