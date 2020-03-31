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  • Бояринцев – о возобновлении РПЛ: «Склоняюсь к тому, чтобы аннулировать этот чемпионат и начать новый»

Бояринцев – о возобновлении РПЛ: «Склоняюсь к тому, чтобы аннулировать этот чемпионат и начать новый»

31 марта 2020, 00:58
6

Бывший полузащитник «Спартака», старший тренер «КАМАЗа» Денис Бояринцев поделился мыслями о том, стоит ли завершать текущий розыгрыш РПЛ.

– Все думают, что делать с сезоном в РПЛ. Доигрывать?

– Когда ситуация с вирусом закончится, примут какое-то решения. Но это может затянуться. Есть идеи аннулировать этот чемпионат и начать новый – как вариант, скоро уже май. Когда играть-то? Там уже и новый чемпионат пора начинать. Если будет время доиграть, то это обязательно нужно сделать. Хотя я склоняюсь к тому, чтобы аннулировать этот чемпионат и начать новый.

– А что делать с еврокубками?

– Пусть останутся те результаты, которые были в прошлом году. Те, кто участвовал в еврокубках, будут и в следующем сезоне. Не знаю, правильно это или нет, но если обнулить этот чемпионат, то этот вариант, на мой взгляд, будет логичным.

Чемпиона не будет. А команды, которые стоят на вылет, остаются. Новый чемпионат стартует, и получится, что просто мы пропустим год. Вот и все. Но еще раз: многое будет зависеть от того, насколько затянется эта история.

  • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля, впрочем, велика вероятность, что паузу продлят.
  • В чемпионате осталось провести восемь туров.
  • В России коронавирусом уже заразились 1836 человек, девять из них умерли.

Бояринцев: «Дикая история из низших лиг? Человек спустился с трибуны и отменил пенальти»

Бояринцев: «Бердыев брал откаты? Когда я был в «Рубине», такого и близко не было»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бояринцев Денис
Комментарии (6)
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MaxRnD
1585629512
Как-то не фонтан предложение ...., а там кто его знает
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Антибиотик
1585632686
Нашли кого спрашивать.
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Давид59
1585637343
Интересно, что бы он сказал иди Спартак на первом месте? Я как-то догадываюсь
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Rus9I
1585637774
Чемпионат должен быть доигран! Если с первым местом все понятно, то остальные 4 под вопросом. Я за честное распределение мест, на что наиграли, там и встали. И кубок обязательно доиграть.... Вдруг Спартак прорвется в Еврокубки))))
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ZENIT84,
1585654543
я предлагаю пусть участвуют кто сейчас на каких местах)))а обнулять идиотизм
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zigbert
1585668331
Справедливо будет доиграть. Но даже самые оптимистические прогнозы говорят о том что борьба с вирусом закончится не скоро. Надо будет еще посмотреть какое решение примут другие европейские страны в своих чемпионатах.
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