Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Бояринцев – о возобновлении РПЛ: «Склоняюсь к тому, чтобы аннулировать этот чемпионат и начать новый»

    Бывший полузащитник «Спартака», старший тренер «КАМАЗа» Денис Бояринцев поделился мыслями о том, стоит ли завершать текущий розыгрыш РПЛ.

    – Все думают, что делать с сезоном в РПЛ. Доигрывать?

    – Когда ситуация с вирусом закончится, примут какое-то решения. Но это может затянуться. Есть идеи аннулировать этот чемпионат и начать новый – как вариант, скоро уже май. Когда играть-то? Там уже и новый чемпионат пора начинать. Если будет время доиграть, то это обязательно нужно сделать. Хотя я склоняюсь к тому, чтобы аннулировать этот чемпионат и начать новый.

    – А что делать с еврокубками?

    – Пусть останутся те результаты, которые были в прошлом году. Те, кто участвовал в еврокубках, будут и в следующем сезоне. Не знаю, правильно это или нет, но если обнулить этот чемпионат, то этот вариант, на мой взгляд, будет логичным.

    Чемпиона не будет. А команды, которые стоят на вылет, остаются. Новый чемпионат стартует, и получится, что просто мы пропустим год. Вот и все. Но еще раз: многое будет зависеть от того, насколько затянется эта история.

    • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля, впрочем, велика вероятность, что паузу продлят.
    • В чемпионате осталось провести восемь туров.
    • В России коронавирусом уже заразились 1836 человек, девять из них умерли.

    Бояринцев: «Дикая история из низших лиг? Человек спустился с трибуны и отменил пенальти»

    Бояринцев: «Бердыев брал откаты? Когда я был в «Рубине», такого и близко не было»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +807

      Rus9I 3 часа назад

      Чемпионат должен быть доигран! Если с первым местом все понятно, то остальные 4 под вопросом. Я за честное распределение мест, на что наиграли, там и встали.
      И кубок обязательно доиграть.... Вдруг Спартак прорвется в Еврокубки))))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2397

      Давид59 3 часа назад

      Интересно, что бы он сказал иди Спартак на первом месте? Я как-то догадываюсь

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4852

      Литейный4 3 часа назад

      Только свиньи все за анулирование. Отскочили от переходных матчей и захрюкали. Гыгыгы

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2729

      Борат 4 часа назад

      Чего ещё ожидать от тарасовской рылы ? Стыдно за хряков! Гыгы

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5540

      Антибиотик 5 часов назад

      Нашли кого спрашивать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37790

      MaxRnD 5 часов назад

      Как-то не фонтан предложение ...., а там кто его знает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10070

      KLIM777 10 часов назад

      Если бы Спартак шел на Первом? То признать результаты такими какие они есть да) Чумка

      7
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75799
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru