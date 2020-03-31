Бояринцев – о возобновлении РПЛ: «Склоняюсь к тому, чтобы аннулировать этот чемпионат и начать новый»

Бывший полузащитник «Спартака», старший тренер «КАМАЗа» Денис Бояринцев поделился мыслями о том, стоит ли завершать текущий розыгрыш РПЛ.

– Все думают, что делать с сезоном в РПЛ. Доигрывать?

– Когда ситуация с вирусом закончится, примут какое-то решения. Но это может затянуться. Есть идеи аннулировать этот чемпионат и начать новый – как вариант, скоро уже май. Когда играть-то? Там уже и новый чемпионат пора начинать. Если будет время доиграть, то это обязательно нужно сделать. Хотя я склоняюсь к тому, чтобы аннулировать этот чемпионат и начать новый.

– А что делать с еврокубками?

– Пусть останутся те результаты, которые были в прошлом году. Те, кто участвовал в еврокубках, будут и в следующем сезоне. Не знаю, правильно это или нет, но если обнулить этот чемпионат, то этот вариант, на мой взгляд, будет логичным.

Чемпиона не будет. А команды, которые стоят на вылет, остаются. Новый чемпионат стартует, и получится, что просто мы пропустим год. Вот и все. Но еще раз: многое будет зависеть от того, насколько затянется эта история.

РПЛ официально приостановлена до 10 апреля, впрочем, велика вероятность, что паузу продлят.

В чемпионате осталось провести восемь туров.

В России коронавирусом уже заразились 1836 человек, девять из них умерли.

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