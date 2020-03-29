Агент Бикфалви: «Эрик отклонил предложения нескольких клубов РПЛ»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви заинтересовал команды РПЛ. Об этом сообщил агент футболиста Даниэл Драгош.

«У Бикфалви было несколько предложений от клубов РПЛ, но он все их отклонил», – сказал агент.

В этом розыгрыше чемпионата России Бикфалви забил 5 голов и сделал два ассиста в 19 матчах.

Его контракт с «Уралом» истекает летом 2020 года.

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