Агент Бикфалви: «Эрик отклонил предложения нескольких клубов РПЛ»

Трудно сказать, почему отклонил такие предложения. Если это клубы уровня Урала -то все понятно. В Урале конечно он выделяется своей игрой.
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви заинтересовал команды РПЛ. Об этом сообщил агент футболиста Даниэл Драгош.
«У Бикфалви было несколько предложений от клубов РПЛ, но он все их отклонил», – сказал агент.
- В этом розыгрыше чемпионата России Бикфалви забил 5 голов и сделал два ассиста в 19 матчах.
- Его контракт с «Уралом» истекает летом 2020 года.
Агент Бикфалви: «Ведем переговоры с клубами из западной Европы»