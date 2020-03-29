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    Агент Бикфалви: «Эрик отклонил предложения нескольких клубов РПЛ»

    Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви заинтересовал команды РПЛ. Об этом сообщил агент футболиста Даниэл Драгош.

    «У Бикфалви было несколько предложений от клубов РПЛ, но он все их отклонил», – сказал агент.

    • В этом розыгрыше чемпионата России Бикфалви забил 5 голов и сделал два ассиста в 19 матчах.
    • Его контракт с «Уралом» истекает летом 2020 года.

    Агент Бикфалви: «Ведем переговоры с клубами из западной Европы»

    Источник: «Р-Спорт»

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    29.03.2020 22:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +75800

      zigbert 20 часов назад

      Трудно сказать, почему отклонил такие предложения. Если это клубы уровня Урала -то все понятно. В Урале конечно он выделяется своей игрой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1441

      Mister_Tomsk 23 часа назад

      Еще годик попылит в условном урале, или крыльях.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2397

      Давид59 30 марта, 09:53

      Правильно сделал! Урал ведь на чемпионство претендует!?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10477

      vladimir-7 30 марта, 08:31

      Если Бикфалви отклонил предложения от клубов РПЛ, то агент, назовите
      эти клубы, иначе это выглядит, как действия, направленные на повыше- ние его зарплаты.

      2
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      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY 29 марта, 22:55

      Игрок очень неплохой, судя по всему ждёт предложения от Топ-клуба. И правильно делает, ведь уже 32.

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