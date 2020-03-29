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  • Аршавин – Широкову: «Тебя вызывали в сборную из «Химок»? Сколько агент заслал Хиддинку?»

Аршавин – Широкову: «Тебя вызывали в сборную из «Химок»? Сколько агент заслал Хиддинку?»

29 марта 2020, 10:13
11

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поговорил с Романом Широковым в рамках программы на телеканале «Матч ТВ». Игроки вспомнили, как Широкова вызывали в сборную России в 2007 году.

— Помню, конечно [как перешел в «Зенит» в 2007 году]. Меня в сборную тогда вызвали, – сказал Широков.

— В сборную вызвали, из «Химок»? Ничего себе! Сколько агент заслал Гусу Хиддинку? – парировал Аршавин.

  • За «Зенит» футболист провел больше всего матчей (2008-2014 годы).
  • После перехода в «Зенит» Широков взял со сборной бронзу Евро-2008.
  • Широков закончил карьеру в 2016 году.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Голландия. Эредивизие Россия Химки Аршавин Андрей Широков Роман Хиддинк Гус
Комментарии (11)
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vladik12
1585466108
Гус Иванович!
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New Life
1585469484
Шава рулит.
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Hektor 84
1585471389
Потролил так потрошил)))))) нечего добавить
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altezzik
1585475765
Широков хоть и мутный тип, но у него было мышление на поле. Сейчас наши полузащитники просто бей-беги.
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Давид59
1585476625
Рома прикидывается или прикалывается? Кто бы его из Химок в сборную?
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portero
1585477987
Это точно не домашняя заготовка для повышения срача и рейтинга???
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vka1970
1585479471
Шава рулит. Красавец!!!
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Chernyi Lis
1585489132
вот эта система наша епанутая..губит футбол...нужно игрока временно заигравшего сунуть в главную команду что бы попасть в сборную..коррупция натуральная..
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