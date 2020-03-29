Аршавин – Широкову: «Тебя вызывали в сборную из «Химок»? Сколько агент заслал Хиддинку?»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поговорил с Романом Широковым в рамках программы на телеканале «Матч ТВ». Игроки вспомнили, как Широкова вызывали в сборную России в 2007 году.

— Помню, конечно [как перешел в «Зенит» в 2007 году]. Меня в сборную тогда вызвали, – сказал Широков.

— В сборную вызвали, из «Химок»? Ничего себе! Сколько агент заслал Гусу Хиддинку? – парировал Аршавин.