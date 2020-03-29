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    Аршавин – Широкову: «Тебя вызывали в сборную из «Химок»? Сколько агент заслал Хиддинку?»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поговорил с Романом Широковым в рамках программы на телеканале «Матч ТВ». Игроки вспомнили, как Широкова вызывали в сборную России в 2007 году.

    — Помню, конечно [как перешел в «Зенит» в 2007 году]. Меня в сборную тогда вызвали, – сказал Широков.

    — В сборную вызвали, из «Химок»? Ничего себе! Сколько агент заслал Гусу Хиддинку? – парировал Аршавин.

    • За «Зенит» футболист провел больше всего матчей (2008-2014 годы).
    • После перехода в «Зенит» Широков взял со сборной бронзу Евро-2008.
    • Широков закончил карьеру в 2016 году.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.03.2020 10:13
    Комментарии12
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      Рейтинг: +53467

      Chernyi Lis 29 марта, 16:38

      вот эта система наша епанутая..губит футбол...нужно игрока временно заигравшего сунуть в главную команду что бы попасть в сборную..коррупция натуральная..

      0
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      Рейтинг: +12578

      vka1970 29 марта, 13:57

      Шава рулит.
      Красавец!!!

      1
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      Рейтинг: +39034

      portero 29 марта, 13:33

      Это точно не домашняя заготовка для повышения срача и рейтинга???

      0
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      Рейтинг: +2397

      Давид59 29 марта, 13:10

      Рома прикидывается или прикалывается? Кто бы его из Химок в сборную?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1285

      Genz 29 марта, 13:04

      Аршавин лучше бы вспомнил, сколько заслали агенты денег черчесову за приглашение в сборную земляков габулова и джанаева

      1
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      Рейтинг: +1284

      altezzik 29 марта, 12:56

      Широков хоть и мутный тип, но у него было мышление на поле. Сейчас наши полузащитники просто бей-беги.

      6
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      Рейтинг: +39034

      portero > altezzik 29 марта, 13:32

      Он просто зрячий был, а если его соперник разозлит то он еще и пахал на поле, но это было редко, беда того же Шатова он слепой не видит своих на поле...

      3
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      Рейтинг: +2332

      raritet > altezzik 29 марта, 13:32

      В то время таких мутных много было в Зените: и Зырянов, и Тимощук, и не знаешь кто сегодня забьет , вариативность была ....не то что дзюбомания..

      1
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      Рейтинг: +1833

      Hektor 84 29 марта, 11:43

      Потролил так потрошил)))))) нечего добавить

      3
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      Рейтинг: +137

      New Life 29 марта, 11:11

      Шава рулит.

      3
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      Рейтинг: +528

      Cleaner 29 марта, 11:08

      Вот так и формируется наша сборная! Что уж говорить о клубах. Все за деньги. Отсюда и результаты.

      6
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      Рейтинг: +3731

      vladik12 29 марта, 10:15

      Гус Иванович!

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