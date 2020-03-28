Радимов: «Сидите дома. Не вы дали бабушкам и дедушкам жизнь, чтобы из-за пофигизма ее отбирать»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опубликовал в инстаграме пост, в котором призвал всех оставаться дома во время карантина из-за коронавируса.

«Пожалуйста, сидите дома. Давайте соблюдать меры безопасности. Сидите дома.

Плевать на себя – подумайте о других, в первую очередь – о бабушках и дедушках. Не вы им дали жизнь, чтобы из-за своего пофигизма и равнодушия ее отбирать.

Сидите дома. Этим вы сохраните жизни себе и другим.

Сидите дома. Нагуляться еще успеем», – сообщил Радимов.