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    Радимов: «Сидите дома. Не вы дали бабушкам и дедушкам жизнь, чтобы из-за пофигизма ее отбирать»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опубликовал в инстаграме пост, в котором призвал всех оставаться дома во время карантина из-за коронавируса.

    «Пожалуйста, сидите дома. Давайте соблюдать меры безопасности. Сидите дома.

    Плевать на себя – подумайте о других, в первую очередь – о бабушках и дедушках. Не вы им дали жизнь, чтобы из-за своего пофигизма и равнодушия ее отбирать.

    Сидите дома. Этим вы сохраните жизни себе и другим.

    Сидите дома. Нагуляться еще успеем», – сообщил Радимов.

    • В России зафиксировано 1264 случая заражения.
    • За сутки в стране зарегистрировали 228 новых случаев коронавируса.

    Источник: Инстаграм Владислава Радимова

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    28.03.2020 23:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +67330

      portero 29 марта 2020, 13:49

      И чё за бред, бабушки тогда должны жить в изоляции , идешь к ним одевай маску и дезинфекция,
      А ваще это шоу , плохое шоу но всех приучили уже к тому что нет у них прав, 90% зомби и будут в ладоши хлопать когда в следующий раз датчик с замером температуры совместят с оружием.....

      2
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 29 марта 2020, 12:18

      Если я не выйду завтра на работу, то мне не заплатят "премиальную" часть зарплаты. Если мне не заплатят "премиальную" часть зарплаты мне придётся экономить на еде чтобы оплатить постоянно растущие в цене услуги ЖКХ и налоги, а так же нашу российскую, аху..шую в своих процентах, ипотеку. Так что г-ну Радимову нужно высказывать претензии не абстрактным гражданам за несоблюдение карантина, а вполне конкретным людям за создание античеловеческого государства.

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero > Добрый Бобер 29 марта 2020, 13:51

      Ну этот эксперимент поддерживает европа...

      0
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      Рейтинг: +578

      Armani nn 29 марта 2020, 11:29

      Да понятное дело дома сидеть,но например я на работу хожу до сих пор 2х2(на доставке работаю)да и транспорт ездиет, дома не сидит,и продавцы дома не сидят,и медработники на улицу выходят что б до работы и до дома добраться.И у фармацевтов в аптеке не у всех машины есть что б на работу добраться.Да и извините и собаку выгулять тоже надо,ей не объяснишь.Поэтому приходится и на улицу выходить

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 29 марта 2020, 10:45

      Согласен полностью.. Ведь все те, кто, так сказать, шляются - являются потенциальными переносчиками этой заразы. Если человеку на себя похер, ну и похер, что ему на себя похер.., но нужно думать и о других и прежде всего: стариках, беременных, людях с хроническими заболеваниями...

      0
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 29 марта 2020, 10:30

      Вместо советов взял бы лучше и помог бы нуждающимся бабушкам и дедушкам. Или пожертвовал деньги на борьбу с вирусом по примеру тех на кого равняешься, советуя сидеть дома. А то языком чесать все умеют.

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      Рейтинг: +2919

      Play 29 марта 2020, 07:54

      Долбаный цирк, миллионеру легко советовать людям сидеть дома, позвонил и тебе всё привезут, за кредит платить не надо. А если у тебя вода из крана перестанет идти, пропадёт электричество или интернет, будешь звонить - приезжайте и чините, и дядя Вася водопроводчик, у которого заработок зависит от сдельщины и два кредита на плечах, приедет и сделает, и ему ты не скажешь сиди дома, я потерплю неделю без воды.

      2
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 29 марта 2020, 02:09

      Так вы сами меньше шляйтесь по миру. Привозите в Российскую хрень. Соблюдайте меры!

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      Рейтинг: +120

      СПАРТАК-ЭТО СИЛА 29 марта 2020, 00:44

      Заткнись с...ка! Явно не ты дал нашим матерям жизнь и право!!!

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > СПАРТАК-ЭТО СИЛА 29 марта 2020, 01:52

      А может стоит " личное "на время припрятать ?!

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