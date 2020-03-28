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  • Радимов: «Сидите дома. Не вы дали бабушкам и дедушкам жизнь, чтобы из-за пофигизма ее отбирать»

Радимов: «Сидите дома. Не вы дали бабушкам и дедушкам жизнь, чтобы из-за пофигизма ее отбирать»

28 марта 2020, 23:53
11

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опубликовал в инстаграме пост, в котором призвал всех оставаться дома во время карантина из-за коронавируса.

«Пожалуйста, сидите дома. Давайте соблюдать меры безопасности. Сидите дома.

Плевать на себя – подумайте о других, в первую очередь – о бабушках и дедушках. Не вы им дали жизнь, чтобы из-за своего пофигизма и равнодушия ее отбирать.

Сидите дома. Этим вы сохраните жизни себе и другим.

Сидите дома. Нагуляться еще успеем», – сообщил Радимов.

  • В России зафиксировано 1264 случая заражения.
  • За сутки в стране зарегистрировали 228 новых случаев коронавируса.

Источник: Инстаграм Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (11)
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СПАРТАК-ЭТО СИЛА
1585431844
Заткнись с...ка! Явно не ты дал нашим матерям жизнь и право!!!
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Hektor 84
1585436988
Так вы сами меньше шляйтесь по миру. Привозите в Российскую хрень. Соблюдайте меры!
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Play
1585457651
Долбаный цирк, миллионеру легко советовать людям сидеть дома, позвонил и тебе всё привезут, за кредит платить не надо. А если у тебя вода из крана перестанет идти, пропадёт электричество или интернет, будешь звонить - приезжайте и чините, и дядя Вася водопроводчик, у которого заработок зависит от сдельщины и два кредита на плечах, приедет и сделает, и ему ты не скажешь сиди дома, я потерплю неделю без воды.
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Hektor 84
1585467027
Вместо советов взял бы лучше и помог бы нуждающимся бабушкам и дедушкам. Или пожертвовал деньги на борьбу с вирусом по примеру тех на кого равняешься, советуя сидеть дома. А то языком чесать все умеют.
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BarStep
1585467927
Согласен полностью.. Ведь все те, кто, так сказать, шляются - являются потенциальными переносчиками этой заразы. Если человеку на себя похер, ну и похер, что ему на себя похер.., но нужно думать и о других и прежде всего: стариках, беременных, людях с хроническими заболеваниями...
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Armani nn
1585470566
Да понятное дело дома сидеть,но например я на работу хожу до сих пор 2х2(на доставке работаю)да и транспорт ездиет, дома не сидит,и продавцы дома не сидят,и медработники на улицу выходят что б до работы и до дома добраться.И у фармацевтов в аптеке не у всех машины есть что б на работу добраться.Да и извините и собаку выгулять тоже надо,ей не объяснишь.Поэтому приходится и на улицу выходить
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Добрый Бобер
1585473535
Если я не выйду завтра на работу, то мне не заплатят "премиальную" часть зарплаты. Если мне не заплатят "премиальную" часть зарплаты мне придётся экономить на еде чтобы оплатить постоянно растущие в цене услуги ЖКХ и налоги, а так же нашу российскую, аху..шую в своих процентах, ипотеку. Так что г-ну Радимову нужно высказывать претензии не абстрактным гражданам за несоблюдение карантина, а вполне конкретным людям за создание античеловеческого государства.
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portero
1585478978
И чё за бред, бабушки тогда должны жить в изоляции , идешь к ним одевай маску и дезинфекция, А ваще это шоу , плохое шоу но всех приучили уже к тому что нет у них прав, 90% зомби и будут в ладоши хлопать когда в следующий раз датчик с замером температуры совместят с оружием.....
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