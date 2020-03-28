Роберто Мартинес: «Куртуа однозначно лучший вратарь в мире»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поговорил о своем вратаре Тибо Куртуа. По мнению специалиста, голкипер является лучшим в мире.

«Однозначно Куртуа является лучшим вратарем в мире. На чемпионате мира-2018 он это доказал. Он делает то, что другим не по силам. Мы все понимаем, что в «Реале» сейчас идет эра Куртуа», – цитирует Мартинеса AS.