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    Роберто Мартинес: «Куртуа однозначно лучший вратарь в мире»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поговорил о своем вратаре Тибо Куртуа. По мнению специалиста, голкипер является лучшим в мире.

    «Однозначно Куртуа является лучшим вратарем в мире. На чемпионате мира-2018 он это доказал. Он делает то, что другим не по силам. Мы все понимаем, что в «Реале» сейчас идет эра Куртуа», – цитирует Мартинеса AS.

    • До «Реала» Куртуа выступал за «Челси».
    • С «Атлетико» бельгиец брал Лигу Европы.
    • За сборную вратарь выступает с 2011 года.

    Источник: AS

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    28.03.2020 21:39
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2020, 16:35

      А кого же ему еще хвалить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 29 марта 2020, 14:06

      Это сарказм??? Определенно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 29 марта 2020, 11:32

      смешно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 29 марта 2020, 08:04

      Я знаю как минимум троих кто лучше вашего лучшего (Буффон, Облак, Алисон)

      2
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