Роберто Мартинес: «Куртуа однозначно лучший вратарь в мире»

А кого же ему еще хвалить.
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поговорил о своем вратаре Тибо Куртуа. По мнению специалиста, голкипер является лучшим в мире.
«Однозначно Куртуа является лучшим вратарем в мире. На чемпионате мира-2018 он это доказал. Он делает то, что другим не по силам. Мы все понимаем, что в «Реале» сейчас идет эра Куртуа», – цитирует Мартинеса AS.
- До «Реала» Куртуа выступал за «Челси».
- С «Атлетико» бельгиец брал Лигу Европы.
- За сборную вратарь выступает с 2011 года.