Sky Sport Italia: «Милан» не договорился с Рангником

Устроили между собой внутреннюю грызню, увольнения и т.д. и стоило оно того?) Милан всё больше и больше скатывается на дно.
Немец Ральф Рангник не станет главным тренером «Милана» по окончании текущего сезона.
По информации Sky Sport Italia, стороны не сумели договориться о сотрудничестве и уже прекратили переговоры.
- Рангник – руководитель отдела спорта и развития футбола компании Red Bull.
- «Милан» по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
- Сейчас команду возглавляет Стефано Пиоли.