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    Sky Sport Italia: «Милан» не договорился с Рангником

    Немец Ральф Рангник не станет главным тренером «Милана» по окончании текущего сезона.

    По информации Sky Sport Italia, стороны не сумели договориться о сотрудничестве и уже прекратили переговоры.

    • Рангник – руководитель отдела спорта и развития футбола компании Red Bull.
    • «Милан» по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
    • Сейчас команду возглавляет Стефано Пиоли.

    Источник: Sky Sport Italia

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    28.03.2020 14:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1608

      кто там 28 марта 2020, 14:52

      Устроили между собой внутреннюю грызню, увольнения и т.д. и стоило оно того?) Милан всё больше и больше скатывается на дно.

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