У Черышева нет коронавируса. В «Валенсии» заразились 25 человек

Несмотря на массовое заражение коронавирусом в «Валенсии», у российского вингера Дениса Черышева инфекция не выявлена. Об этом рассказал отец футболиста Дмитрий Черышев.

«Я сам нахожусь в Испании, вместе с Денисом, на карантине. Со здоровьем все хорошо. Вся команда сдавала тест на коронавирус, у него все хорошо, болезни нет.

Немного угнетает режим самоизоляции, но мы все вместе справляемся. Денис поддерживает форму с помощью велотренажера и беговой дорожки. К сожалению, тренироваться приходится без мяча и не на футбольном поле, нагрузка совершенно другая. Поэтому просто поддерживает форму», – сказал Черышев-старший.