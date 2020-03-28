У Черышева нет коронавируса. В «Валенсии» заразились 25 человек

Несмотря на массовое заражение коронавирусом в «Валенсии», у российского вингера Дениса Черышева инфекция не выявлена. Об этом рассказал отец футболиста Дмитрий Черышев.
«Я сам нахожусь в Испании, вместе с Денисом, на карантине. Со здоровьем все хорошо. Вся команда сдавала тест на коронавирус, у него все хорошо, болезни нет.
Немного угнетает режим самоизоляции, но мы все вместе справляемся. Денис поддерживает форму с помощью велотренажера и беговой дорожки. К сожалению, тренироваться приходится без мяча и не на футбольном поле, нагрузка совершенно другая. Поэтому просто поддерживает форму», – сказал Черышев-старший.
- В «Валенсии» коронавирусом заболели 25 человек, в том числе 10 игроков первой команды.
- Всего в Испании, по данным ВОЗ, такой диагноз у более чем 56 тысяч человек.
Источник: «Р-Спорт»