«Арсенал» может заменить Себальоса на Фекира

Во время летнего трансферного окна «Арсенал» поборется за полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира.
Ранее сообщалось, что на француза претендует «Милан», однако лондонский клуб также заинтересован в его услугах.
«Арсенал» видит в 26-летнем хавбеке замену для Даниэля Себальоса, чья аренда из «Реала» истекает по окончании сезона.
- В прошлом году Фекир перешел в «Бетис» из «Лиона».
- В его активе семь голов и шесть ассистов в 23 матчах.
- Отступные в контракте игрока – 100 миллионов евро.
Источник: Mirror