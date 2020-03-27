«Арсенал» может заменить Себальоса на Фекира

Во время летнего трансферного окна «Арсенал» поборется за полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира.

Ранее сообщалось, что на француза претендует «Милан», однако лондонский клуб также заинтересован в его услугах.

«Арсенал» видит в 26-летнем хавбеке замену для Даниэля Себальоса, чья аренда из «Реала» истекает по окончании сезона.