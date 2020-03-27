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«Арсенал» может заменить Себальоса на Фекира

27 марта 2020, 16:46

Во время летнего трансферного окна «Арсенал» поборется за полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира.

Ранее сообщалось, что на француза претендует «Милан», однако лондонский клуб также заинтересован в его услугах.

«Арсенал» видит в 26-летнем хавбеке замену для Даниэля Себальоса, чья аренда из «Реала» истекает по окончании сезона.

  • В прошлом году Фекир перешел в «Бетис» из «Лиона».
  • В его активе семь голов и шесть ассистов в 23 матчах.
  • Отступные в контракте игрока – 100 миллионов евро.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Арсенал Бетис Фекир Набиль Себальос Даниэль
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