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    Фабрегас: «В «Арсенале» после поражений я иногда плакал и страдал. Другие игроки смеялись и думали, куда пойти после матча»

    Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о карьере в «Арсенале». Испанец некоторые поражения переживал не без слез.

    «Будучи капитаном «Арсенала», я чувствовал сильное давление. Моя задача была в том, чтобы вести команду к победам. Иногда после поражений я плакал и страдал, но слышал, как другие футболисты смеются и думают, куда пойти после матча. В такие моменты у меня появлялось желание попробовать что-то новое. В противном случае я бы никогда не ушел из «Арсенала», – сказал Фабрегас.

    • Испанец играл за «Арсенал» с 2003 по 2011 год.
    • С командой он доходил до финала Лиги чемпионов, брал АПЛ.
    • За «Монако» Фабрегас выступает с прошлого года.

    Источник: Goal

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