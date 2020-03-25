Фабрегас: «В «Арсенале» после поражений я иногда плакал и страдал. Другие игроки смеялись и думали, куда пойти после матча»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о карьере в «Арсенале». Испанец некоторые поражения переживал не без слез.
«Будучи капитаном «Арсенала», я чувствовал сильное давление. Моя задача была в том, чтобы вести команду к победам. Иногда после поражений я плакал и страдал, но слышал, как другие футболисты смеются и думают, куда пойти после матча. В такие моменты у меня появлялось желание попробовать что-то новое. В противном случае я бы никогда не ушел из «Арсенала», – сказал Фабрегас.
- Испанец играл за «Арсенал» с 2003 по 2011 год.
- С командой он доходил до финала Лиги чемпионов, брал АПЛ.
- За «Монако» Фабрегас выступает с прошлого года.
Источник: Goal