Фабрегас: «В «Арсенале» после поражений я иногда плакал и страдал. Другие игроки смеялись и думали, куда пойти после матча»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о карьере в «Арсенале». Испанец некоторые поражения переживал не без слез.

«Будучи капитаном «Арсенала», я чувствовал сильное давление. Моя задача была в том, чтобы вести команду к победам. Иногда после поражений я плакал и страдал, но слышал, как другие футболисты смеются и думают, куда пойти после матча. В такие моменты у меня появлялось желание попробовать что-то новое. В противном случае я бы никогда не ушел из «Арсенала», – сказал Фабрегас.