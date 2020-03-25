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  • Фабрегас: «В «Арсенале» после поражений я иногда плакал и страдал. Другие игроки смеялись и думали, куда пойти после матча»

Фабрегас: «В «Арсенале» после поражений я иногда плакал и страдал. Другие игроки смеялись и думали, куда пойти после матча»

25 марта 2020, 20:22
5

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о карьере в «Арсенале». Испанец некоторые поражения переживал не без слез.

«Будучи капитаном «Арсенала», я чувствовал сильное давление. Моя задача была в том, чтобы вести команду к победам. Иногда после поражений я плакал и страдал, но слышал, как другие футболисты смеются и думают, куда пойти после матча. В такие моменты у меня появлялось желание попробовать что-то новое. В противном случае я бы никогда не ушел из «Арсенала», – сказал Фабрегас.

  • Испанец играл за «Арсенал» с 2003 по 2011 год.
  • С командой он доходил до финала Лиги чемпионов, брал АПЛ.
  • За «Монако» Фабрегас выступает с прошлого года.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Арсенал Монако Фабрегас Сеск
Комментарии (5)
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G.P.
1585160559
Эхх, Фабрегас был невероятно хорош тогда.
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Chernyi Lis
1585161022
а значит не аршавин русский такой а клуб виноват..)))
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Курск01
1585161620
Морально не устойчив.
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lisal
1585166667
сеск ты пойми тебя позвала барсу и ты подумал яж могу и там а там не тут. там таких как ты было и помоложе!!! а потом да там я не лидер на меня и со мной не так играют. да и я уже не резок вот и все. только признать не у всех хватает свои ошибки!!!! Вот сказал бы что мой переход был ошибкой остался бы стал бы героем а так ине герой и не звезда!!!!
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ZENIT***
1585207301
Какой-то ты ранимый.
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