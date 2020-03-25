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  • Михаил Кержаков: «С Заболотным было больно тренироваться. Как-то я едва не потерял сознание»

Михаил Кержаков: «С Заболотным было больно тренироваться. Как-то я едва не потерял сознание»

25 марта 2020, 19:19
15

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о работе с форвардом «Сочи» Антоном Заболотным. Совместные тренировки причиняли голкиперу боль.

«Антон Заболотный, с тобой было очень больно тренироваться. В «Зените» самый неприятный удар был у Заболотного. Он как-то на сборах с щиколотки ударил по мячу. Мяч попал мне в голову, и я едва не потерял сознание», – сказал Кержаков.

  • Заболотный ушел из «Зенита» летом.
  • С 2018 по 2019 год форвард провел в РПЛ за «Зенит» 26 матчей, забил гол.
  • Сейчас РПЛ приостановлена из-за коронавируса как минимум до 24 апреля.

Источник: инстаграм «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кержаков Михаил Заболотный Антон
Комментарии (15)
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valkam72
1585154909
а вот дзюбка не теряет сознание от попаданий в голову, ибо бревно.
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Hektor 84
1585155478
А спать с ним не больно было?)))
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shuravi01
1585157639
Ну ты преувеличивашь!
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dima27101979
1585157925
Вот вы сами провоцируете срач на сайте!!! А потом «Борат» у вас самый плохой... ни одного толкового комента ..
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DOCTOR PENALTY
1585158354
Скажи спасибо, что он не обошёлся с тобой как с манекеном, а то бы писал ты нам сейчас из больницы.
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фанат джигурды
1585159152
Он как-то на сборах с щиколотки ударил по мячу. Мяч попал мне в голову Гениальный нападающий, из всех ворот попал в голову вратарю. Джоржевич у него мастер-класс походу брал.
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vka1970
1585160101
Эх Миша.А каково воробьям за воротами после ударов твоего брата было ? Так что всё познаётся в сравнении.)))
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Михаил Спартач
1585160228
На следующей тренировке вратарь голову уже прикрывал)))
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Курск01
1585161825
На то ты и вратарь.
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Armani nn
1585163212
Форвард провёл за «Зенит» 26 матчей, забил гол... Спасибо поржал
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