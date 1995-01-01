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    Михаил Кержаков: «С Заболотным было больно тренироваться. Как-то я едва не потерял сознание»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о работе с форвардом «Сочи» Антоном Заболотным. Совместные тренировки причиняли голкиперу боль.

    «Антон Заболотный, с тобой было очень больно тренироваться. В «Зените» самый неприятный удар был у Заболотного. Он как-то на сборах с щиколотки ударил по мячу. Мяч попал мне в голову, и я едва не потерял сознание», – сказал Кержаков.

    • Заболотный ушел из «Зенита» летом.
    • С 2018 по 2019 год форвард провел в РПЛ за «Зенит» 26 матчей, забил гол.
    • Сейчас РПЛ приостановлена из-за коронавируса как минимум до 24 апреля.

    Источник: инстаграм «Зенита»

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии8
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      Рейтинг: +15881

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Скажи спасибо, что он не обошёлся с тобой как с манекеном, а то бы писал ты нам сейчас из больницы.

      0
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      Рейтинг: +5

      dima27101979 8 минут назад

      Вот вы сами провоцируете срач на сайте!!! А потом «Борат» у вас самый плохой... ни одного толкового комента ..

      0
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      Рейтинг: +5476

      Persona_non_Grata > dima27101979 2 минуты назад

      Поверь мне - это ответка прилетает , хотя и не одобряю . Как раньше я бы минусанул и негативно отозвался о таких комментариях как у Адена или Нектор84 , а сейчас воздержусь от оценки потому что литейный и его клоны задрали уже ( что посеешь , то и пожнешь ) .

      0
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      Рейтинг: +67

      shuravi01 13 минут назад

      Ну ты преувеличивашь!

      -1
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      Рейтинг: +1734

      Hektor 84 49 минут назад

      А спать с ним не больно было?)))

      0
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      Рейтинг: +10219

      Garrincha58 55 минут назад

      а что же он в игре то никогда не бил?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      valkam72 59 минут назад

      а вот дзюбка не теряет сознание от попаданий в голову, ибо бревно.

      1
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      Рейтинг: -136

      Аден 1 час назад

      вонючки нежные мля, стыдно за бЗенинитец. гы-гы

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