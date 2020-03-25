Михаил Кержаков: «С Заболотным было больно тренироваться. Как-то я едва не потерял сознание»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о работе с форвардом «Сочи» Антоном Заболотным. Совместные тренировки причиняли голкиперу боль.
«Антон Заболотный, с тобой было очень больно тренироваться. В «Зените» самый неприятный удар был у Заболотного. Он как-то на сборах с щиколотки ударил по мячу. Мяч попал мне в голову, и я едва не потерял сознание», – сказал Кержаков.
- Заболотный ушел из «Зенита» летом.
- С 2018 по 2019 год форвард провел в РПЛ за «Зенит» 26 матчей, забил гол.
- Сейчас РПЛ приостановлена из-за коронавируса как минимум до 24 апреля.
Источник: инстаграм «Зенита»