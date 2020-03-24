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    Фернандес – автор лучшего гола РПЛ в марте

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан автором лучшего гола российской Премьер-лиги в марте.

    Игрок сборной России забил гол в ворота «Урала» в компенсированное время матча 20-го тура.

    • За гол Фернандеса проголосовали болельщики.
    • Эксперты РПЛ выбрали гол полузащитника «Ростова» Романа Еременко в ворота ЦСКА в матче 21-го тура.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +387

      кто там 1 час назад

      Спас очко хончаренко и гынера.
      Марио хорош, лучший правый защитник в РФПЛ. Интересно в ЦСКА останется до конца карьеры или уйдёт, уже 29 лет как никак, а новых титулов на горизонте не видать..

      -2
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      Рейтинг: +427

      Олег1204 > кто там 1 час назад

      Иди mудила за спам болей

      0
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      Рейтинг: +387

      кто там > Олег1204 1 час назад

      слышь сын подзаборной шлю хи в чём я тут не прав? или ты как онопко за чемпионство боришься в этом сезоне?

      говноед обосанный, сын пидо раса попущенного.

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      Рейтинг: +427

      Олег1204 > кто там 13 минут назад

      Не путай меня со своими родителями, да и хватит общаться со мной так, я не твоя мамаша чтобы ты так со мной общался, а нормальный человек

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      Рейтинг: +387

      кто там > Олег1204 13 минут назад

      ты деген ират и с тобой общаюсь как с деге ниратом.

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