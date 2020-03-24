Фернандес – автор лучшего гола РПЛ в марте

Спас очко хончаренко и гынера.
Марио хорош, лучший правый защитник в РФПЛ. Интересно в ЦСКА останется до конца карьеры или уйдёт, уже 29 лет как никак, а новых титулов на горизонте не видать..
Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан автором лучшего гола российской Премьер-лиги в марте.
Игрок сборной России забил гол в ворота «Урала» в компенсированное время матча 20-го тура.
- За гол Фернандеса проголосовали болельщики.
- Эксперты РПЛ выбрали гол полузащитника «Ростова» Романа Еременко в ворота ЦСКА в матче 21-го тура.
Марио Фернандес – автор лучшего гола марта в #ТинькоффРПЛЗа него проголосовали эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики, а эксперты Российской Премьер-лиги выбрали гол Романа Еременко #ГолМесяца@rpl #ЦСКА pic.twitter.com/qW0mDOqAGd— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020