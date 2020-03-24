Фернандес – автор лучшего гола РПЛ в марте

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан автором лучшего гола российской Премьер-лиги в марте.

Игрок сборной России забил гол в ворота «Урала» в компенсированное время матча 20-го тура.

За гол Фернандеса проголосовали болельщики.

Эксперты РПЛ выбрали гол полузащитника «Ростова» Романа Еременко в ворота ЦСКА в матче 21-го тура.