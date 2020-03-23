Тульский «Арсенал» не отпустил Лодыгина в Грецию во время карантина

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов в интервью «Чемпионату» рассказал, какие ограничения есть у игроков команды в связи с карантином.

В частности, он заявил, что клуб не отпускает футболистов за границу, потому что их могут потом не впустить обратно в Россию.

– Какие условия карантина у футболистов «Арсенала»?

– Им нельзя уезжать в другие страны и покидать Тулу. Город покинули только те, кто живeт в Москве или Подмосковье. Знаю, что некоторые клубы прописали штрафные санкции на случай, если их игроки будут замечены в публичных местах, но у нас таких мер нет. Уверен в наших ребятах и их сознательности.

– Были такие, кто рвался в Европу?

– Да, Юрий Лодыгин – гражданин Греции, и он хотел улететь домой. Мы посчитали, что это будет нецелесообразно. Виктор Альварес – испанец, но понимал, что там сейчас очаг эпидемии и ему не стоит там появляться. Мог улететь Горан Чаушич, в Сербии коронавирус не особо бушует.

Но карантинные меры есть не только в России: если бы прилетел, сидел бы на карантине. Плюс ко всему в РФ введeн запрет на въезд иностранцев до 1 мая. Как тогда быть, если возобновятся тренировки с командой? К тому же, если он приедет сюда, карантинные меры тоже никто не отменял – придeтся пропустить ещe 14 дней.

Врач «Арсенала» – о коронавирусе: «Устраивать бравады «Русь столько пережила» не стоит. Переживет; вопрос, с тобой или без тебя»