Врач «Арсенала» – о коронавирусе: «Устраивать бравады «Русь столько пережила» не стоит. Переживет; вопрос, с тобой или без тебя»

Доктор «Арсенала» Александр Резепов высказался на тему коронавируса. Он объяснил, как следует относиться к официальной статистике заражения.

«Нынешние цифры — статистика по тем людям, которые уже заболели. Не забывайте о переносчиках болезни, которые пока не тестировались, — их же не вносят в статистику. Как пример — в одной только инфекционной больнице в Коммунарке на карантине на прошлой неделе находились около 300 человек. Поэтому официальные цифры нужно умножать примерно на 100. Как минимум. Поэтому устраивать бравады в духе «Русь столько пережила» не стоит. Пережить-то переживeт, вопрос лишь, с тобой или без тебя», – сказал Резепов.