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  • Врач «Арсенала» – о коронавирусе: «Устраивать бравады «Русь столько пережила» не стоит. Переживет; вопрос, с тобой или без тебя»

Врач «Арсенала» – о коронавирусе: «Устраивать бравады «Русь столько пережила» не стоит. Переживет; вопрос, с тобой или без тебя»

23 марта 2020, 13:11
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Доктор «Арсенала» Александр Резепов высказался на тему коронавируса. Он объяснил, как следует относиться к официальной статистике заражения.

«Нынешние цифры — статистика по тем людям, которые уже заболели. Не забывайте о переносчиках болезни, которые пока не тестировались, — их же не вносят в статистику. Как пример — в одной только инфекционной больнице в Коммунарке на карантине на прошлой неделе находились около 300 человек. Поэтому официальные цифры нужно умножать примерно на 100. Как минимум. Поэтому устраивать бравады в духе «Русь столько пережила» не стоит. Пережить-то переживeт, вопрос лишь, с тобой или без тебя», – сказал Резепов.

  • В России коронавирусом заражены более 400 человек.
  • По всему миру умерло от инфекции более 14000 человек.
  • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (2)
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portero
1584960820
Врачам доп доход от непосильной работы, но опять не всем, лежу в больничке операция , так врачи сами офигевают, от того что их без работы хотят оставить, типо все средства на коронавирус и премии министрам за организацию непосидьной работы, отчеты красивые пишут.
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Ravil
1584962261
Сказанул просто потрясающе
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