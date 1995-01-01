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    Врач «Арсенала» – о коронавирусе: «Устраивать бравады «Русь столько пережила» не стоит. Переживет; вопрос, с тобой или без тебя»

    Доктор «Арсенала» Александр Резепов высказался на тему коронавируса. Он объяснил, как следует относиться к официальной статистике заражения.

    «Нынешние цифры — статистика по тем людям, которые уже заболели. Не забывайте о переносчиках болезни, которые пока не тестировались, — их же не вносят в статистику. Как пример — в одной только инфекционной больнице в Коммунарке на карантине на прошлой неделе находились около 300 человек. Поэтому официальные цифры нужно умножать примерно на 100. Как минимум. Поэтому устраивать бравады в духе «Русь столько пережила» не стоит. Пережить-то переживeт, вопрос лишь, с тобой или без тебя», – сказал Резепов.

    • В России коронавирусом заражены более 400 человек.
    • По всему миру умерло от инфекции более 14000 человек.
    • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      Ravil 1 час назад

      Сказанул просто потрясающе

      1
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      Рейтинг: +38783

      portero 1 час назад

      Врачам доп доход от непосильной работы, но опять не всем, лежу в больничке операция , так врачи сами офигевают, от того что их без работы хотят оставить, типо все средства на коронавирус и премии министрам за организацию непосидьной работы, отчеты красивые пишут.

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