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    AS: Зидан попросил «Реал» купить нападающего «Вулверхэмптона» Хименеса

    Во время летнего трансферного окна форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может перейти в «Реал».

    По информации AS, на приобретении мексиканца настаивает главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, который видит в нем идеального партнера для Карима Бензема.

    Если клубу удастся подписать 28-летнего нападающего, то Мариано Диас, вероятно, будет продан, а Лука Йович – отдан в аренду.

    • Хименес ранее выступал за «Атлетико».
    • В текущем сезоне в его активе 22 гола и 10 ассистов в 44 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

    Источник: AS

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1943

      solodealer 49 минут назад

      Понятно, за что 50 лямов в случае с полугениальным Хименесом!
      Кто объяснит цену в 25 миллионов за полуживого Чалова?)))

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      Рейтинг: +1835

      Бухбух 1 час назад

      Хочет слепить из него второго Санчеса.

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