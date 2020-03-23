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  • AS: Зидан попросил «Реал» купить нападающего «Вулверхэмптона» Хименеса

AS: Зидан попросил «Реал» купить нападающего «Вулверхэмптона» Хименеса

23 марта 2020, 10:59
4

Во время летнего трансферного окна форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может перейти в «Реал».

По информации AS, на приобретении мексиканца настаивает главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, который видит в нем идеального партнера для Карима Бензема.

Если клубу удастся подписать 28-летнего нападающего, то Мариано Диас, вероятно, будет продан, а Лука Йович – отдан в аренду.

  • Хименес ранее выступал за «Атлетико».
  • В текущем сезоне в его активе 22 гола и 10 ассистов в 44 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Источник: AS
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Вулверхэмптон Хименес Рауль
Комментарии (4)
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Бухбух
1584951124
Хочет слепить из него второго Санчеса.
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Saracen Jr
1584963191
И его тоже хотят испортить. Надеюсь, не поведётся на это
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zigbert
1584987504
Игрок забивной. Но одно дело играть в Вулверхэмптоне другое дело в Реале.
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