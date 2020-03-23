AS: Зидан попросил «Реал» купить нападающего «Вулверхэмптона» Хименеса

Во время летнего трансферного окна форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может перейти в «Реал».

По информации AS, на приобретении мексиканца настаивает главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, который видит в нем идеального партнера для Карима Бензема.

Если клубу удастся подписать 28-летнего нападающего, то Мариано Диас, вероятно, будет продан, а Лука Йович – отдан в аренду.