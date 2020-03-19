Нигматуллин: «Всевышний, подари, пожалуйста, людям мозги! Ведь гречка, макароны и туалетная бумага у них уже есть»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин записал видео, в котором высказался о панике, вызванной пандемией коронавируса. На фоне эпидемии во многих городах России люди начали массово скупать продукты, в особенности, гречку, макароны и туалетную бумагу.
«О, всевышний, подари, пожалуйста, людям мозги! Ведь гречка, макароны и, особенно, туалетная бумага у них уже есть», – сказал спортсмен в видео.
Ранее форвард сборной России Артем Дзюба призвал болельщиков не поддаваться панике на фоне коронавируса.
- Из-за пандемии COVID-19 РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
- Евро перенесено на 2021 год.
- Ближайшие товарищеские матчи сборной России против молдаван и шведов не состоятся.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер Руслана Нигматуллина