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  • Нигматуллин: «Всевышний, подари, пожалуйста, людям мозги! Ведь гречка, макароны и туалетная бумага у них уже есть»

Нигматуллин: «Всевышний, подари, пожалуйста, людям мозги! Ведь гречка, макароны и туалетная бумага у них уже есть»

19 марта 2020, 14:50
7

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин записал видео, в котором высказался о панике, вызванной пандемией коронавируса. На фоне эпидемии во многих городах России люди начали массово скупать продукты, в особенности, гречку, макароны и туалетную бумагу.

«О, всевышний, подари, пожалуйста, людям мозги! Ведь гречка, макароны и, особенно, туалетная бумага у них уже есть», – сказал спортсмен в видео.

Ранее форвард сборной России Артем Дзюба призвал болельщиков не поддаваться панике на фоне коронавируса.

  • Из-за пандемии COVID-19 РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
  • Евро перенесено на 2021 год.
  • Ближайшие товарищеские матчи сборной России против молдаван и шведов не состоятся.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Руслана Нигматуллина
Россия Нигматуллин Руслан
Комментарии (7)
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кто там
1584620727
очки нацепил что бы умнее казаться?
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Hektor 84
1584627038
Кто бы тебе мозги подарил!
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mihail200606
1584627456
Не лишено смысла его пожелание))
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кошмарик
1584630127
Русланчик на чужих фразах хайпится.. еще дня 4-5 назад, сей мем гулял на пикабу..
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Danish Dynamite
1584680396
Всё верно он сказал! Народ у нас тёмный и зашуганный, как бы ни орали обратное. Бабки... хрен с ними, это клиника. Но когда современные и образованные, казалось бы, люди тоннами сметают соль - это жесть. Стадо...
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