Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Нигматуллин: «Всевышний, подари, пожалуйста, людям мозги! Ведь гречка, макароны и туалетная бумага у них уже есть»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин записал видео, в котором высказался о панике, вызванной пандемией коронавируса. На фоне эпидемии во многих городах России люди начали массово скупать продукты, в особенности, гречку, макароны и туалетную бумагу.

    «О, всевышний, подари, пожалуйста, людям мозги! Ведь гречка, макароны и, особенно, туалетная бумага у них уже есть», – сказал спортсмен в видео.

    Ранее форвард сборной России Артем Дзюба призвал болельщиков не поддаваться панике на фоне коронавируса.

    • Из-за пандемии COVID-19 РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
    • Евро перенесено на 2021 год.
    • Ближайшие товарищеские матчи сборной России против молдаван и шведов не состоятся.

    Источник: Твиттер Руслана Нигматуллина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:50
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +488

      Cleaner 30 минут назад

      Из Одноклассников цитату про "гречку и мозги" слямзил. А еще в очках!..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      кто там 35 минут назад

      очки нацепил что бы умнее казаться?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75494
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru