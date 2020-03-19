Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба: «Сидите дома. Вместе мы несем ответственность, мы должны справиться»

Дзюба: «Сидите дома. Вместе мы несем ответственность, мы должны справиться»

19 марта 2020, 13:15
30

Форвард сборной России Артем Дзюба обратился к фанатам в связи с пандемией коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.

«Ребята, дорогие мои, всем привет. В этот непростой момент хотелось бы вам всем пожелать терпения, чтобы сейчас мы стали едины, так как непростая ситуация. Нельзя поддаваться панике.

Давайте соблюдать правила, они довольно простые. Как можно чаще мыть руки, как можно меньше трогать лицо. Это очень трудно. Стараемся избегать скоплений людей. Как можно больше сидите дома. Старайтесь никуда не выходить, потому что все вместе мы несем ответственность за себя и других.

Мы должны справиться с этой проблемой, всех призываю быть ответственными. Всем здоровья, берегите себя и удачи. Пока-пока», – сказал Дзюба.

  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
  • Евро перенесено на 2021 год.
  • Ближайшие товарищеские матчи сборной России против молдаван и шведов не состоятся.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3a zenit
1584613240
ну у тебя бабла хватает чтоб сидеть дома,а у людей кредиты,ипотеки...
Ответить
seth343
1584617984
Если я буду сидеть дома, меня с работы уволят и моя семья с голоду загнется...
Ответить
PFC CSKA MOSCOW
1584618045
«Дома сидите, быдлятина, черти галимые» (с) Ромка Широков должен такое обращение записывать, да чтоб с красками
Ответить
Chicha
1584618202
Кто бы дал ему мозгов.
Ответить
Из Твери Леха
1584621073
Кем он себя возомнил, что может давать советы?
Ответить
paracetamol
1584622034
Сам посиди дома без зарплаты, удод!
Ответить
momwig_
1584622246
Артемка представил себя Серхио Рамосом...
Ответить
vladimir-7
1584622534
Долго молчал, но терпение кончилось у шестерки ОбнуЛенина и Черчеса.
Ответить
Hektor 84
1584627847
Нам простому народу в отличии от вас футболеров недоделанных ни кто ничего на блюдечке не принесет. Нам на работу надо ходить чтоб заработать на пропитание. Ведь 80% населения зарабатывает 15000р. А у ******* с такими контрактами можно оставшуюся жизнь из дома не выходить. В нашей стране о народе ни кто не парится. Выживут выживут , а не выживут и хрен с ними. Бзюба не только тупое бревно а еще и быдло.
Ответить
Proker
1584646781
Совет только гыгышникам(аларм литейный климм....) относится.а нам пооооо твои советы, нам семью кормить как честные мужики.....
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+