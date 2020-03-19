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    Дзюба: «Сидите дома. Вместе мы несем ответственность, мы должны справиться»

    Форвард сборной России Артем Дзюба обратился к фанатам в связи с пандемией коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.

    «Ребята, дорогие мои, всем привет. В этот непростой момент хотелось бы вам всем пожелать терпения, чтобы сейчас мы стали едины, так как непростая ситуация. Нельзя поддаваться панике.

    Давайте соблюдать правила, они довольно простые. Как можно чаще мыть руки, как можно меньше трогать лицо. Это очень трудно. Стараемся избегать скоплений людей. Как можно больше сидите дома. Старайтесь никуда не выходить, потому что все вместе мы несем ответственность за себя и других.

    Мы должны справиться с этой проблемой, всех призываю быть ответственными. Всем здоровья, берегите себя и удачи. Пока-пока», – сказал Дзюба.

    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
    • Евро перенесено на 2021 год.
    • Ближайшие товарищеские матчи сборной России против молдаван и шведов не состоятся.

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3593

      3a zenit 42 минуты назад

      ну у тебя бабла хватает чтоб сидеть дома,а у людей кредиты,ипотеки...

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      Рейтинг: +2302

      Давид59 > 3a zenit 7 минут назад

      А вот тут уже государство должно подставить плечо. Всё правильно он говорит

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