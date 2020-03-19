Дзюба: «Сидите дома. Вместе мы несем ответственность, мы должны справиться»

Форвард сборной России Артем Дзюба обратился к фанатам в связи с пандемией коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.

«Ребята, дорогие мои, всем привет. В этот непростой момент хотелось бы вам всем пожелать терпения, чтобы сейчас мы стали едины, так как непростая ситуация. Нельзя поддаваться панике.

Давайте соблюдать правила, они довольно простые. Как можно чаще мыть руки, как можно меньше трогать лицо. Это очень трудно. Стараемся избегать скоплений людей. Как можно больше сидите дома. Старайтесь никуда не выходить, потому что все вместе мы несем ответственность за себя и других.

Мы должны справиться с этой проблемой, всех призываю быть ответственными. Всем здоровья, берегите себя и удачи. Пока-пока», – сказал Дзюба.

РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.

Евро перенесено на 2021 год.

Ближайшие товарищеские матчи сборной России против молдаван и шведов не состоятся.