РПЛ опубликовала лучшие сейвы 22-го тура. Максименко, Гилерме – в ролике

Пресс-служба РПЛ выбрала лучшие вратарские сейвы 22-го тура РПЛ. В ролик попали Александр Максименко, Гилерме и другие голкиперы.

Лучшим вратарем лиги по количеству сухих матчей является Александр Беленов («Уфа»). Его команда идет на девятом месте.

РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса как минимум до 10 апреля.

В чемпионате лидирует с отрывом «Зенит».

На последнем месте идет «Ахмат».