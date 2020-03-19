РПЛ опубликовала лучшие сейвы 22-го тура. Максименко, Гилерме – в ролике

Пресс-служба РПЛ выбрала лучшие вратарские сейвы 22-го тура РПЛ. В ролик попали Александр Максименко, Гилерме и другие голкиперы.
Лучшим вратарем лиги по количеству сухих матчей является Александр Беленов («Уфа»). Его команда идет на девятом месте.
- РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса как минимум до 10 апреля.
- В чемпионате лидирует с отрывом «Зенит».
- На последнем месте идет «Ахмат».
Отличная реакция Максименко, Джанаева и Гилерме, завораживающие полеты Климовича и Шелии!Не пропустите видео с лучшими сейвами 22-го тура #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/Z3M0EzOsl5— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 19, 2020