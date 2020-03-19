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    РПЛ опубликовала лучшие сейвы 22-го тура. Максименко, Гилерме – в ролике

    Пресс-служба РПЛ выбрала лучшие вратарские сейвы 22-го тура РПЛ. В ролик попали Александр Максименко, Гилерме и другие голкиперы.

    Лучшим вратарем лиги по количеству сухих матчей является Александр Беленов («Уфа»). Его команда идет на девятом месте.

    • РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса как минимум до 10 апреля.
    • В чемпионате лидирует с отрывом «Зенит».
    • На последнем месте идет «Ахмат».

    Источник: РПЛ

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