«С днем рождения, волшебник». «Ростов» поздравил Еременко

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко отмечает день рождения. Клуб поздравил финского легионера.

«С днем рождения, волшебник. 19 марта день рождения празднует полузащитник и один из лидеров «Ростова» Роман Еременко.

От души поздравляем нашего волшебника, желаем больше изящных передач, красивых голов и личного счастья», – написала пресс-служба «Ростова».