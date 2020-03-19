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«С днем рождения, волшебник». «Ростов» поздравил Еременко

19 марта 2020, 13:32
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Полузащитник «Ростова» Роман Еременко отмечает день рождения. Клуб поздравил финского легионера.

«С днем рождения, волшебник. 19 марта день рождения празднует полузащитник и один из лидеров «Ростова» Роман Еременко.

От души поздравляем нашего волшебника, желаем больше изящных передач, красивых голов и личного счастья», – написала пресс-служба «Ростова».

  • Еременко выступает за южан с прошлого года.
  • Игрок брал РПЛ с ЦСКА в 2016 году.
  • На счету футболиста 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.

Источник: твиттер «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Еременко Роман
Комментарии (3)
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3a zenit
1584614515
100 гр кокса в подарок
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mihail200606
1584627532
Ну насчет где какое "волшебство" взять, я думаю, он знает))
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zarsm
1584642296
Недалекие всё про кокс шутят)
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