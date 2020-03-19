«С днем рождения, волшебник». «Ростов» поздравил Еременко

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко отмечает день рождения. Клуб поздравил финского легионера.
«С днем рождения, волшебник. 19 марта день рождения празднует полузащитник и один из лидеров «Ростова» Роман Еременко.
От души поздравляем нашего волшебника, желаем больше изящных передач, красивых голов и личного счастья», – написала пресс-служба «Ростова».
- Еременко выступает за южан с прошлого года.
- Игрок брал РПЛ с ЦСКА в 2016 году.
- На счету футболиста 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.
Источник: твиттер «Ростова»