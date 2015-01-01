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    «С днем рождения, волшебник». «Ростов» поздравил Еременко

    Полузащитник «Ростова» Роман Еременко отмечает день рождения. Клуб поздравил финского легионера.

    «С днем рождения, волшебник. 19 марта день рождения празднует полузащитник и один из лидеров «Ростова» Роман Еременко.

    От души поздравляем нашего волшебника, желаем больше изящных передач, красивых голов и личного счастья», – написала пресс-служба «Ростова».

    • Еременко выступает за южан с прошлого года.
    • Игрок брал РПЛ с ЦСКА в 2016 году.
    • На счету футболиста 73 матча и пять голов за сборную Финляндии.

    Источник: твиттер «Ростова»

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    Комментарии1
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      3a zenit 21 минуту назад

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