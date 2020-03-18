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    РПЛ опубликовала лучшие голы 22-го тура. Ларссон, Понсе, Малком – в ролике

    Пресс-служба РПЛ выбрала лучшие голы 22-го тура и опубликовала их. Видео доступно ниже.

    В частности, лига выделила спартаковские мячи – Эсекьеля Понсе, Джордана Ларссона. Попал в видео и дебютный гол в чемпионате России Малкома.

    • РПЛ ушла на паузу как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.
    • Лидирует в турнире с отрывом «Зенит».
    • На последнем месте идет «Ахмат».

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +22055

      oyabun 1 час назад

      Очень приятно что Тедеско подобрал к нападающим-легам правильный ключик и парни регулярно забивают. Еще бы к Соболеву подобрать. Он вроде бы и старается, но забить пока никак не может.

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      Рейтинг: +197

      ziborock > oyabun 16 минут назад

      У него в 3-ёх играх 3-и голевых! Тоже неплохо, а скорее хорошо!

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