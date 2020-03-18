РПЛ опубликовала лучшие голы 22-го тура. Ларссон, Понсе, Малком – в ролике

Пресс-служба РПЛ выбрала лучшие голы 22-го тура и опубликовала их. Видео доступно ниже.

В частности, лига выделила спартаковские мячи – Эсекьеля Понсе, Джордана Ларссона. Попал в видео и дебютный гол в чемпионате России Малкома.

РПЛ ушла на паузу как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.

Лидирует в турнире с отрывом «Зенит».

На последнем месте идет «Ахмат».