РПЛ опубликовала лучшие голы 22-го тура. Ларссон, Понсе, Малком – в ролике

Очень приятно что Тедеско подобрал к нападающим-легам правильный ключик и парни регулярно забивают. Еще бы к Соболеву подобрать. Он вроде бы и старается, но забить пока никак не может.
Пресс-служба РПЛ выбрала лучшие голы 22-го тура и опубликовала их. Видео доступно ниже.
В частности, лига выделила спартаковские мячи – Эсекьеля Понсе, Джордана Ларссона. Попал в видео и дебютный гол в чемпионате России Малкома.
- РПЛ ушла на паузу как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.
- Лидирует в турнире с отрывом «Зенит».
- На последнем месте идет «Ахмат».
Феноменальные выстрелы Ларссона и Крыховяка из-за штрафной, первый забитый мяч Малкома, точный удар Килина после передачи голкипера и акробатические трюки Понсе и Давиташвили!Наслаждайтесь лучшими голами 22 тура #ТинькоффРПЛ! pic.twitter.com/krVinAFd4p— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 18, 2020