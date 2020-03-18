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  • «Эспаньол» объявил о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

«Эспаньол» объявил о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

18 марта 2020, 00:45
1

Шесть игроков первой команды и членов тренерского штаба «Эспаньола» сдали положительный тест на коронавирус.

Клуб не назвал имена заразившихся, отметив, что все они соблюдают рекомендации врачей.

  • «Эспаньол» занимает последнее место в турнирной таблице Примеры по итогам 27 туров.
  • Ранее стало известно, что треть футболистов и персонала «Валенсии» заражены коронавирусом.
  • В Испании смертельно опасная болезнь выявлена у 9191 человека. Это второй показатель в Европе после Италии.

Источник: Официальный сайт «Эспаньола»
Испания. Примера Эспаньол
Комментарии (1)
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афоня72
1584514727
Вот и (испанка) подоспела..
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