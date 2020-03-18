«Эспаньол» объявил о шести случаях заражения коронавирусом в клубе

Шесть игроков первой команды и членов тренерского штаба «Эспаньола» сдали положительный тест на коронавирус.
Клуб не назвал имена заразившихся, отметив, что все они соблюдают рекомендации врачей.
- «Эспаньол» занимает последнее место в турнирной таблице Примеры по итогам 27 туров.
- Ранее стало известно, что треть футболистов и персонала «Валенсии» заражены коронавирусом.
- В Испании смертельно опасная болезнь выявлена у 9191 человека. Это второй показатель в Европе после Италии.
Источник: Официальный сайт «Эспаньола»