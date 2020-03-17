Матчи сборной России со Швецией и Молдавией отменены

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что решение организации о приостановке всех футбольных соревнований касается матчей сборной России.

«Отменены все сборы, отменены все матчи, в том числе, конечно, с командами Молдавии и Швеции. Весь футбол отменен на месяц: все, что должно было происходить в ближайший месяц под эгидой РФС, отменено. Матчи сборной, сборы всех команд и так далее», – сказал Мельников.

Россия должна была сыграть товарищеские встречи со Швецией (Стокгольм, 28 марта) и Молдавией (Кишинев, 31 марта).

❌ РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ