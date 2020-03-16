Божович – после разгрома от «Тамбова»: «У «Крыльев» не было настоящих голевых моментов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал комментарии после матча 22-го тура РПЛ против «Тамбова».

Самарцы проиграли со счетом 0:3.

«Крылья» опустились на 15-е место в турнирной таблице чемпиона в зону прямого вылета.

«Подготовка была хорошая, ошибка Чернова – это ничего не значит. Проблемы наверняка в реализации. У нашей команды настоящих голевых моментов не было», – сказал Божович.

Вратарь «Тамбова» Шелия сделал голевой пас в матче с «Крыльями Советов»