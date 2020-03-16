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    Божович – после разгрома от «Тамбова»: «У «Крыльев» не было настоящих голевых моментов»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал комментарии после матча 22-го тура РПЛ против «Тамбова».

    • Самарцы проиграли со счетом 0:3.
    • «Крылья» опустились на 15-е место в турнирной таблице чемпиона в зону прямого вылета.

    «Подготовка была хорошая, ошибка Чернова – это ничего не значит. Проблемы наверняка в реализации. У нашей команды настоящих голевых моментов не было», – сказал Божович.

    Вратарь «Тамбова» Шелия сделал голевой пас в матче с «Крыльями Советов»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2020 22:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2362

      Борат 53 минуты назад

      Стыдно за спартак ! Такие они позорники ! Наглые свиные рылы ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +13866

      sssrspartak 55 минут назад

      тамбов разошелся не в меру!!

      0
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      Рейтинг: +292

      Victor.Vings > sssrspartak 8 минут назад

      Тамбов разошелся по тому, что Крылья играли позорно и безвольно!

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