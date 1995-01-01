Аллегри может сменить Тухеля в «ПСЖ»

Может я и ошибаюсь, но глядя на Тухеля в ПСЖ всё время кажется , что " хвост управляет кошкой". Не видно руки тренера. Как играли до него так и играют. Состав чумовой.
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «ПСЖ».
Парижский клуб рассматривает вариант с приглашением итальянца летом, когда команду, вероятно, покинет Томас Тухель, имеющий предложение от «Баварии».
- «ПСЖ» – лидер французской Лиги 1.
- Команда вышла в 1/4 финала ЛЧ.
- Аллегри покинул «Ювентус» в мае прошлого года и с тех пор остается без работы.