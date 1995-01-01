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    Аллегри может сменить Тухеля в «ПСЖ»

    Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «ПСЖ».

    Парижский клуб рассматривает вариант с приглашением итальянца летом, когда команду, вероятно, покинет Томас Тухель, имеющий предложение от «Баварии».

    • «ПСЖ» – лидер французской Лиги 1.
    • Команда вышла в 1/4 финала ЛЧ.
    • Аллегри покинул «Ювентус» в мае прошлого года и с тех пор остается без работы.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2955

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Может я и ошибаюсь, но глядя на Тухеля в ПСЖ всё время кажется , что " хвост управляет кошкой". Не видно руки тренера. Как играли до него так и играют. Состав чумовой.

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