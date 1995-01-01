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    Фанаты «Торпедо» вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь»

    Болельщики «Торпедо» выразили недовольство работой старшего тренера команды Сергея Игнашевича.

    Во время матча 27-го тура ФНЛ против «Текстильщика» фанаты столичной команды вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь».

    • После зимней паузы «Торпедо» не может выиграть в трех матчах подряд.
    • Москвичи вылетели из Кубка России, а в турнирной таблице ФНЛ занимают четвертое место.
    • В декабре Игнашевич продлил контракт с клубом до июня 2023 года.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +280

      кто там 6 минут назад

      молчали бы профурсетки спамовские)
      Сначала Игнашевич - герой, теперь плохой.
      Чувствуется спамовский душок и круговорот: тренер верим, как всё хорошо - стеночки забегание, тренер ухАди, ти плохой.
      гы

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