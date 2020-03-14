Максименко – лучший игрок матча против «Оренбурга»

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего игрока матча 22-го тура между «Оренбургом» и «Спартаком» (1:3). Им стал вратарь москвичей Александр Максименко.

«Оренбург» пробил в створ спартаковцев шесть раз. Это значит, что на счету Максименко пять сейвов.