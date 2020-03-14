Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Максименко – лучший игрок матча против «Оренбурга»

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего игрока матча 22-го тура между «Оренбургом» и «Спартаком» (1:3). Им стал вратарь москвичей Александр Максименко.

    «Оренбург» пробил в створ спартаковцев шесть раз. Это значит, что на счету Максименко пять сейвов.

    • Перед матчем вратарей «Спартака» посетил бывший тренер Джанлука Риомми.
    • В сезоне РПЛ Максименко провел 21 матч.
    • «Спартак» в РПЛ поднялся на восьмое место.

    Источник: твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2020 16:40
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2305

      Борат 4 часа назад

      Это тот дырявый который с центра поля от рыкова пустил ???
      Позор крючкохвостым рылам !!!
      Гыгы

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6587

      piligrim1986 5 часов назад

      без вариантов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      serhio80 6 часов назад

      Спасибо Саша!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      titata 7 часов назад

      стабильности ему, по матчу справедливо!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3554

      3a zenit 7 часов назад

      вообще-то судья был лучшим игроком Спартака в этом матче.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Вар Яг > 3a zenit 5 часов назад

      Как обычно помогли судьи!? А хрена на рыло не надо??? Максименко матч отыграл очень хорошо. Гол в ворота красно-белых с офсайдой камеры так и не показали, а так скорее всего оффсайд был.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Вар Яг > 3a zenit 4 часа назад

      А сколько били Соболева? За те же нарушения, но против Дзюбиньо жёлтые взлетали только в путь. Судейство было хорошим.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +534

      NEONFOL 8 часов назад

      так держать, всего каких то 2 года и просто стал лидером команды, а 2 года назад хоронили, неопытный и все дела, молодец Саша

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22040

      oyabun 8 часов назад

      Заслуженно! Лучшими были он и Айртон сегодня. Остальные больше отбывали номер на поле.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Вар Яг > oyabun 4 часа назад

      Согласен.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75286
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru