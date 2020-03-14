Перед входом на матч «Зенит» – «Урал» у зрителей меряют температуру

У всех приходящих на матч 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» зрителей меряют температуру. Это профилактическое мероприятие против распространения коронавируса.

Из-за пандемии уже приостановлены все топ-пять лиг Европы. Вопрос о паузе РПЛ будет обсуждаться на следующей неделе.