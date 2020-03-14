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    Перед входом на матч «Зенит» – «Урал» у зрителей меряют температуру

    У всех приходящих на матч 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» зрителей меряют температуру. Это профилактическое мероприятие против распространения коронавируса.

    Из-за пандемии уже приостановлены все топ-пять лиг Европы. Вопрос о паузе РПЛ будет обсуждаться на следующей неделе.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
    • «Зенит» с шестиочковым отрывом лидирует в РПЛ.
    • «Урал» идет в таблице девятым.

    Источник: твиттер Михаила Моссаковского

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    14.03.2020 14:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +534

      NEONFOL 4 часа назад

      всем болелам зенита градусник в жопу пихали, ахахаа, стратеги бело голубые))))

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      Рейтинг: +18668

      пьяныйхоровод 6 часов назад

      Когда проходил никакого намёка на это не было , стюарды и менты в масках . А так никого с градусником не наблюдал .

      0
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      Рейтинг: +54

      Снег 7 часов назад

      БОМБАРДИР- ДОСТАЛ УЖЕ! УБЕРИТЕ С новостных ВСЕХ ХОХЛОВ С ИХ ПОЛНЫМ НЕЗНАНИЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА! БЛ,,,ВЫ УЖЕ ДОСТАЛИ! В РОССИИ температуру ИЗМЕРЯЮТ!.

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      Рейтинг: +433

      FROL001 8 часов назад

      Нужное дело. Надеюсь у всех тип топ.

      0
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      Рейтинг: +3554

      3a zenit 10 часов назад

      звиздец,попробуй чихни в метро,как от прокажённого отпрянут))

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      Рейтинг: +983

      acor94 > 3a zenit 10 часов назад

      Я вчера чихал, никто даже не посмотрел)

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