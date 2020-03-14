Перед входом на матч «Зенит» – «Урал» у зрителей меряют температуру

всем болелам зенита градусник в жопу пихали, ахахаа, стратеги бело голубые))))
У всех приходящих на матч 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» зрителей меряют температуру. Это профилактическое мероприятие против распространения коронавируса.
Из-за пандемии уже приостановлены все топ-пять лиг Европы. Вопрос о паузе РПЛ будет обсуждаться на следующей неделе.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.
- «Зенит» с шестиочковым отрывом лидирует в РПЛ.
- «Урал» идет в таблице девятым.