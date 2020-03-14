Матч «Зенит» – «Урал» посетят 50 тысяч болельщиков. С понедельника на игры смогут приходить не более тысячи человек

«Зенит» сообщил, какая посещаемость ожидается на домашнем матче 22-го тура РПЛ против «Урала».

«На матче ожидается до 50 тысяч зрителей, гостей поддержат до 200 болельщиков», – говорится в публикации клуба.

Игра начнется сегодня в 16:30 по московскому времени.

С понедельника матчи «Зенита» смогут посещать не более тысячи человек из-за мер по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавируса.

«Зенит» пообещал принять необходимые меры, чтобы обезопасить здоровье зрителей и участников матча с «Уралом»