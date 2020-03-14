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  • Матч «Зенит» – «Урал» посетят 50 тысяч болельщиков. С понедельника на игры смогут приходить не более тысячи человек

Матч «Зенит» – «Урал» посетят 50 тысяч болельщиков. С понедельника на игры смогут приходить не более тысячи человек

14 марта 2020, 13:25
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«Зенит» сообщил, какая посещаемость ожидается на домашнем матче 22-го тура РПЛ против «Урала».

«На матче ожидается до 50 тысяч зрителей, гостей поддержат до 200 болельщиков», – говорится в публикации клуба.

«Зенит» пообещал принять необходимые меры, чтобы обезопасить здоровье зрителей и участников матча с «Уралом»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал
Комментарии (2)
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Hektor 84
1584198347
А что с понедельника предприняли а не сегодняшнего дня?
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