Матч «Зенит» – «Урал» посетят 50 тысяч болельщиков. С понедельника на игры смогут приходить не более тысячи человек

«Зенит» сообщил, какая посещаемость ожидается на домашнем матче 22-го тура РПЛ против «Урала».
«На матче ожидается до 50 тысяч зрителей, гостей поддержат до 200 болельщиков», – говорится в публикации клуба.
- Игра начнется сегодня в 16:30 по московскому времени.
- С понедельника матчи «Зенита» смогут посещать не более тысячи человек из-за мер по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавируса.
«Зенит» пообещал принять необходимые меры, чтобы обезопасить здоровье зрителей и участников матча с «Уралом»
Источник: Официальный сайт «Зенита»