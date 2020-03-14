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    Матч «Зенит» – «Урал» посетят 50 тысяч болельщиков. С понедельника на игры смогут приходить не более тысячи человек

    «Зенит» сообщил, какая посещаемость ожидается на домашнем матче 22-го тура РПЛ против «Урала».

    «На матче ожидается до 50 тысяч зрителей, гостей поддержат до 200 болельщиков», – говорится в публикации клуба.

    «Зенит» пообещал принять необходимые меры, чтобы обезопасить здоровье зрителей и участников матча с «Уралом»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    14.03.2020 13:25
    Комментарии6
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      Рейтинг: +18668

      пьяныйхоровод 6 часов назад

      На стадионе объявили 33 тыс. с гаком .

      1
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      Рейтинг: +4010

      TOL47 > пьяныйхоровод 4 часа назад

      однако меньше чем на Уфе, пора прислушаться к рекомендации УЕФА , подождать недельки три, паника утихнет и можно продолжать играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1550

      Hektor 84 7 часов назад

      А что с понедельника предприняли а не сегодняшнего дня?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2305

      Борат 11 часов назад

      Рылам столько и не снилось !!!
      Гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +525

      слайд > Борат 8 часов назад

      ты хоть раз на стадионе то был чтоб тут умничать дно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +525

      слайд > Борат 8 часов назад

      неудачник ты хахахах шут гороховый сайта бомбардир это твое погоняло теперь

      2
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