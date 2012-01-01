Новиков – о победе над «Ахматом»: «Недовольны счетом, должны были выигрывать крупнее»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против «Ахмата».

«С первых минут неплохо действовали, но пропустили два мяча, которые не должны были пропускать. Мы довольны победой, но недовольны счетом, должны были выигрывать крупнее», – сказал Новиков.

«Динамо» поднялось на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Ахмат» остался на последнем месте.

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