Новиков – о победе над «Ахматом»: «Недовольны счетом, должны были выигрывать крупнее»

Ну Мешков даёт. Какие у него большие яйца в этом году. Мало того, что уже больше всех судей раздал красных аж 7 штук, так ещё и пенальти Ахмату Грозном поставил, ещё и второй момент смотрел. При этом кровавое лицо Чалова на него не произвела никакого эффекта))) Вообще мужик никого не боится ни Бога ни чёрта, ни Грозного, ни Гинера))))
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против «Ахмата».
«С первых минут неплохо действовали, но пропустили два мяча, которые не должны были пропускать. Мы довольны победой, но недовольны счетом, должны были выигрывать крупнее», – сказал Новиков.
- «Динамо» поднялось на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.
- «Ахмат» остался на последнем месте.
Шалимов: «Заслуги «Динамо» в победе не вижу, мы сами проиграли игру»