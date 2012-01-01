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    Новиков – о победе над «Ахматом»: «Недовольны счетом, должны были выигрывать крупнее»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча 22-го тура РПЛ против «Ахмата».

    «С первых минут неплохо действовали, но пропустили два мяча, которые не должны были пропускать. Мы довольны победой, но недовольны счетом, должны были выигрывать крупнее», – сказал Новиков.

    • «Динамо» поднялось на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.
    • «Ахмат» остался на последнем месте.

    Шалимов: «Заслуги «Динамо» в победе не вижу, мы сами проиграли игру»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +41

      中國冠狀病毒 3 часа назад

      Ну Мешков даёт. Какие у него большие яйца в этом году. Мало того, что уже больше всех судей раздал красных аж 7 штук, так ещё и пенальти Ахмату Грозном поставил, ещё и второй момент смотрел. При этом кровавое лицо Чалова на него не произвела никакого эффекта))) Вообще мужик никого не боится ни Бога ни чёрта, ни Грозного, ни Гинера))))

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      Рейтинг: +1556

      neim 8 часов назад

      Быстрее латай дырки в обороне. Через неделю С Краснодаром играть, это тебе не Ахмат. Накидают, не отыграешься.

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      Рейтинг: +154

      ц 10 часов назад

      Окстись Кирюша, играли хреново, повезло.

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