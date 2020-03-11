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  • Уткин: «Слуцкий сыграл большую роль в карьере Эдегора. В 30-35 лет он будет вспоминать, что в «Витессе» с ним поработал очень неплохой русский тренер»

Уткин: «Слуцкий сыграл большую роль в карьере Эдегора. В 30-35 лет он будет вспоминать, что в «Витессе» с ним поработал очень неплохой русский тренер»

11 марта 2020, 10:59
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Бывший комментатор Василий Уткин поговорил о вкладе Леонида Слуцкого в карьеру полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Эдегора. Они работали в «Витессе».

«Про Мартина Эдегора слышали? Про него в 16 лет говорили, что он взорвет мир. А потом он пропал неизвестно куда, мыкался по самым разным арендам. По итогам этого сезона он вернется в мадридский «Реал», потому что сейчас он играет в чемпионате Испании.

А как он туда попал? Попал после сезона в «Витессе», где кто-то помог ему разобраться в себе, кто-то помог ему расставить акценты, кто-то им занимался. Эдегор в 30-35 лет, уже будучи мировой звездой (если не будет травм), будет вспоминать, что в «Витессе» с ним поработал очень неплохой русский тренер, судьба которого в «Витессе» впоследствии не сложилась. Слуцкий сыграл очень большую роль в карьеру Эдегора», – считает Уткин.

  • Эдегор провел в «Витессе» сезон-2018/19.
  • Игрок принадлежит «Реалу» с 2015 года.
  • Слуцкий в декабре был уволен из «Витесса» и возглавил «Рубин».

Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Рубин Витесс Реал Сосьедад Эдегор Мартин Слуцкий Леонид Уткин Василий
Комментарии (4)
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AHTUNGBOL
1583915794
Ага, и весь состав Рубина будет вспоминать Слуцкого...
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Plyash
1583947497
Вася,ты классно подъ..е..б..нул Слуца,жди от него ответа. Форумчане что-то не догоняют твой юмор почему то. А вот Мартин Эдегор в 35 лет не бездаря Слуца вспомнит,а тебя,родного,за эти добрые слова.
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