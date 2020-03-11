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    Уткин: «Слуцкий сыграл большую роль в карьере Эдегора. В 30-35 лет он будет вспоминать, что в «Витессе» с ним поработал очень неплохой русский тренер»

    Бывший комментатор Василий Уткин поговорил о вкладе Леонида Слуцкого в карьеру полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Эдегора. Они работали в «Витессе».

    «Про Мартина Эдегора слышали? Про него в 16 лет говорили, что он взорвет мир. А потом он пропал неизвестно куда, мыкался по самым разным арендам. По итогам этого сезона он вернется в мадридский «Реал», потому что сейчас он играет в чемпионате Испании.

    А как он туда попал? Попал после сезона в «Витессе», где кто-то помог ему разобраться в себе, кто-то помог ему расставить акценты, кто-то им занимался. Эдегор в 30-35 лет, уже будучи мировой звездой (если не будет травм), будет вспоминать, что в «Витессе» с ним поработал очень неплохой русский тренер, судьба которого в «Витессе» впоследствии не сложилась. Слуцкий сыграл очень большую роль в карьеру Эдегора», – считает Уткин.

    • Эдегор провел в «Витессе» сезон-2018/19.
    • Игрок принадлежит «Реалу» с 2015 года.
    • Слуцкий в декабре был уволен из «Витесса» и возглавил «Рубин».

    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    11.03.2020 10:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2280

      playsh 4 часа назад

      Вася,ты классно подъ..е..б..нул Слуца,жди от него ответа. Форумчане что-то не догоняют твой юмор почему то.
      А вот Мартин Эдегор в 35 лет не бездаря Слуца вспомнит,а тебя родного,за эти добрые слова,на аванс похожие.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2280

      playsh > playsh 3 часа назад

      Типа,если Эдегор звездой станет,то Слуцкий (неплохой русский(?)тренер)в этом поучаствовал,парню путёвку в жизнь дал,хи-хи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1117

      AHTUNGBOL 13 часов назад

      Ага, и весь состав Рубина будет вспоминать Слуцкого...

      2
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      ...
      Рейтинг: +405

      Spinorr > AHTUNGBOL 12 часов назад

      Вся Казань будет вспоминать первого тренера, кто вывел Рубин в ФНЛ!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2197

      Борат 13 часов назад

      вася, иди проспись, наверное всю ночь над геничем потел да над бутылкой водки !
      гыгыгыгы

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