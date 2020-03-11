Уткин: «Слуцкий сыграл большую роль в карьере Эдегора. В 30-35 лет он будет вспоминать, что в «Витессе» с ним поработал очень неплохой русский тренер»

Бывший комментатор Василий Уткин поговорил о вкладе Леонида Слуцкого в карьеру полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Эдегора. Они работали в «Витессе».

«Про Мартина Эдегора слышали? Про него в 16 лет говорили, что он взорвет мир. А потом он пропал неизвестно куда, мыкался по самым разным арендам. По итогам этого сезона он вернется в мадридский «Реал», потому что сейчас он играет в чемпионате Испании.

А как он туда попал? Попал после сезона в «Витессе», где кто-то помог ему разобраться в себе, кто-то помог ему расставить акценты, кто-то им занимался. Эдегор в 30-35 лет, уже будучи мировой звездой (если не будет травм), будет вспоминать, что в «Витессе» с ним поработал очень неплохой русский тренер, судьба которого в «Витессе» впоследствии не сложилась. Слуцкий сыграл очень большую роль в карьеру Эдегора», – считает Уткин.