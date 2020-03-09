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  • Джикия: «На матчах «Спартака» VAR не работает, не подключен к розетке»

Джикия: «На матчах «Спартака» VAR не работает, не подключен к розетке»

9 марта 2020, 20:47
9

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал судейство в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Момент с Кутеповым я не видел. Но есть моменты, где не смотрят VAR. От этого всегда много вопросов. Не знают, как трактуют эпизоды. Вчера в раздевалке обсуждали матч «Крыльев» с «Рубином». 12 минут там VAR смотрели. Сидим в раздевалке и понимаем, что футболисты, играющие с 7-8 лет в футбол, не знают правил. Не знают, как трактовать определeнные моменты. Попадает мяч в руку – не фол, потом 6 минут смотрят игру рукой, а находят вне игры. Хочется, чтобы все быстрее разобрались, и таких моментов не было.

В матчах «Спартака» не смотрят вообще. По-моему, эта система даже не работает, не подключена к розетке. Не знаю, в чeм дело. Я не могу сказать, потому что у нас не смотрят VAR. Нет ответа на этот вопрос.

Все трактуют одинаковые моменты по-разному. Надо надеяться на то, чтобы на нашей стороне хоть что-то было. Можно до утра об этом разговаривать. Сегодня я задал Ходыреву (Михаил Ходырев, заместитель начальника команды – примечание «Бомбардира») вопрос насчeт пенальти, он отвечает: «Этот судья посчитал, что пенальти, но, если посмотреть повтор, то кто-то из вас посчитает, что пенальти не надо было давать», – сказал Джикия.

  • «Краснодар» выиграл со счетом 1:0.
  • Победный гол в активе экс-спартаковца Ари.
  • Главным арбитром встречи был Сергей Лапочкин.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Джикия Георгий
Комментарии (9)
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paracetamol
1583779356
Да уж, пер в ваши ворота пропустили в первом тайме, согласен.
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docndoc
1583780986
Да не наиграл Спартак на ничью, не то что на победу. Судью нечего приплетать. Питер не смог Уфе забить, так вроде как бы "нейтральные" комментаторы изнылись насчёт уфимского автобуса в обороне и вообще антифутбола. Что это за адвокаты такие? Не смог забить - получи, что заработал, ты ж лидер.. Единственные, кого жаль по итогам тура - это армейцы. Вторая красная была не по делу. А как бились пацаны ввосьмером. Немного не повезло, чтобы игру спасти.
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Dobroe Teplo za CSKA
1583786927
Джикия - 0пущенный cынок ))))))))))))))))))))))))))))))))
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Plyash
1583787072
Надо просто уметь забивать правильно и почаще,тогда никакой арбитр, даже с помощью VAR, не сможет никого засудить,если он,конечно, дорожит своей работой.
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