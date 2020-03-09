Джикия: «На матчах «Спартака» VAR не работает, не подключен к розетке»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал судейство в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Момент с Кутеповым я не видел. Но есть моменты, где не смотрят VAR. От этого всегда много вопросов. Не знают, как трактуют эпизоды. Вчера в раздевалке обсуждали матч «Крыльев» с «Рубином». 12 минут там VAR смотрели. Сидим в раздевалке и понимаем, что футболисты, играющие с 7-8 лет в футбол, не знают правил. Не знают, как трактовать определeнные моменты. Попадает мяч в руку – не фол, потом 6 минут смотрят игру рукой, а находят вне игры. Хочется, чтобы все быстрее разобрались, и таких моментов не было.

В матчах «Спартака» не смотрят вообще. По-моему, эта система даже не работает, не подключена к розетке. Не знаю, в чeм дело. Я не могу сказать, потому что у нас не смотрят VAR. Нет ответа на этот вопрос.

Все трактуют одинаковые моменты по-разному. Надо надеяться на то, чтобы на нашей стороне хоть что-то было. Можно до утра об этом разговаривать. Сегодня я задал Ходыреву (Михаил Ходырев, заместитель начальника команды – примечание «Бомбардира») вопрос насчeт пенальти, он отвечает: «Этот судья посчитал, что пенальти, но, если посмотреть повтор, то кто-то из вас посчитает, что пенальти не надо было давать», – сказал Джикия.

«Краснодар» выиграл со счетом 1:0.

Победный гол в активе экс-спартаковца Ари .

. Главным арбитром встречи был Сергей Лапочкин.

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