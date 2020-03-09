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    Джикия: «На матчах «Спартака» VAR не работает, не подключен к розетке»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал судейство в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

    «Момент с Кутеповым я не видел. Но есть моменты, где не смотрят VAR. От этого всегда много вопросов. Не знают, как трактуют эпизоды. Вчера в раздевалке обсуждали матч «Крыльев» с «Рубином». 12 минут там VAR смотрели. Сидим в раздевалке и понимаем, что футболисты, играющие с 7-8 лет в футбол, не знают правил. Не знают, как трактовать определeнные моменты. Попадает мяч в руку – не фол, потом 6 минут смотрят игру рукой, а находят вне игры. Хочется, чтобы все быстрее разобрались, и таких моментов не было.

    В матчах «Спартака» не смотрят вообще. По-моему, эта система даже не работает, не подключена к розетке. Не знаю, в чeм дело. Я не могу сказать, потому что у нас не смотрят VAR. Нет ответа на этот вопрос.

    Все трактуют одинаковые моменты по-разному. Надо надеяться на то, чтобы на нашей стороне хоть что-то было. Можно до утра об этом разговаривать. Сегодня я задал Ходыреву (Михаил Ходырев, заместитель начальника команды – примечание «Бомбардира») вопрос насчeт пенальти, он отвечает: «Этот судья посчитал, что пенальти, но, если посмотреть повтор, то кто-то из вас посчитает, что пенальти не надо было давать», – сказал Джикия.

    • «Краснодар» выиграл со счетом 1:0.
    • Победный гол в активе экс-спартаковца Ари.
    • Главным арбитром встречи был Сергей Лапочкин.

    Федун – о матче с «Краснодаром»: «Комедия судейских ошибок»

    Тедеско: «Удаление Зобнина можно принять, но когда вблизи штрафной валят Понсе и судья не свистит, это сложно объяснить»

    Источник: «Чемпионат»

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    09.03.2020 20:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14466

      playsh 9 марта 2020, 23:51

      Надо просто уметь забивать правильно и почаще,тогда никакой арбитр, даже с помощью VAR, не сможет никого засудить,если он,конечно, дорожит своей работой.

      4
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 9 марта 2020, 23:48

      Джикия - 0пущенный cынок ))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 9 марта 2020, 22:09

      Да не наиграл Спартак на ничью, не то что на победу. Судью нечего приплетать. Питер не смог Уфе забить, так вроде как бы "нейтральные" комментаторы изнылись насчёт уфимского автобуса в обороне и вообще антифутбола. Что это за адвокаты такие? Не смог забить - получи, что заработал, ты ж лидер.. Единственные, кого жаль по итогам тура - это армейцы. Вторая красная была не по делу. А как бились пацаны ввосьмером. Немного не повезло, чтобы игру спасти.

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      Рейтинг: +2348

      СвинкаСправедливости > docndoc 10 марта 2020, 00:51

      Да нормально мы отыграли. Не вижу ни единой причины, по которой Краснодар был не лучше Спартака, игра абсолютно равная и сам Краснодар был настолько же безыдеен , как и КБ.
      Пенальти меня не сильно беспокоит, я давно уже привык к невыносимо размытым трактовкам. Поставили и ладно.
      Но что делать с обилием схожих эпизодов, трактовка которых меняется по настроению арбитра?
      Удаление Зобнина? Обычные жёлтые карты.К этим решениям вопросов ноль.
      Но когда в штрафной Краснодара защитник бычков рукой разворачивает нашего напа, свисток молчит. Зато все видят игру рукой Аиртона в штрафной. Но при этом никто не понимает, что никто с ним за мяч не боролся, рукой он не махал, она весела вдоль туловища, никому он по воротам пробивать не мешал. Ради таких моментов и вводили все эти правила с руками, чтобы на ровном месте не возникало нежеланных пенальти. Но этот момент приравняют к эпизодам из матча Спартак-ЦСКА и Уфа-Краснодар. Хотя все эти эпизоды разные.
      Когда на Понсе и Соболеве не дают штрафной за нарушение игрока с ЖК, у меня тоже возникают вопросы. Зато наших ребят за такие же выкрутасы наказывали по полной программе. По итогу, нас просто аккуратно во втором тайме прижали свисточком после пенальти и всё. Ари на поле с больной лапкой провёл минуты три, были замены, добавляют всего четыре минуты, из которых мы сыграли около двух. Активное время второго тайма при Лапочкине снова стремится к двадцати минутам, остальное время он общается с игроками.
      Такое уже было в матче с Арсенало, когда мы проиграли 0-1. Тогда мы здорово играли, но по итогу арбитр решил сбить наш темп, позволив игрокам Арсенала по 20 секунд разыгрывать каждый стандарт, которые он, кстати, давал только тулякам. Всё это я уже видел.
      В кубковом матче мы вообще чудом победили, хотя судейство было просто чисто конское до такой степени, что было тяжело представить обстоятельства, при которых кони могли бы проиграть в тот вечер. Но они всё-таки проиграли. И опять после того матча обсуждали всякие пенальти, а самое важное упускали. Меня такой футбол в нашей стране не прельщает. И судейство тоже. С таким судейством футбол можно не смотреть... и играть в него не стоит.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 марта 2020, 21:42

      Да уж, пер в ваши ворота пропустили в первом тайме, согласен.

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