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  • Тедеско: «Удаление Зобнина можно принять, но когда вблизи штрафной валят Понсе и судья не свистит, это сложно объяснить»

Тедеско: «Удаление Зобнина можно принять, но когда вблизи штрафной валят Понсе и судья не свистит, это сложно объяснить»

9 марта 2020, 19:57
12

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы о судействе в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

– Во втором круге игроки получают много предупреждений в каждой игре. Это связано с зараженностью игроков или изменением работы судей?

– Мне сложно говорить о других играх, но, к примеру, Зобнин сегодня получил заслуженную желтую карточку, потом был удален. Две желтые карточки Зобнина можно принять, но когда вблизи штрафной валят Понсе и судья не свистит, мне сложно это объяснить.

– Жиго был заменен только по причине желтой карточки?

– Да. Но для нас несмешно, когда за каждое касание игрока соперника нашим игрокам давали предупреждения, поэтому мы заменили его.

  • «Краснодар» выиграл со счетом 1:0.
  • Победный гол в активе экс-спартаковца Ари.
  • Главным арбитром встречи был Сергей Лапочкин.

Федун – о матче с «Краснодаром»: «Комедия судейских ошибок»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Тедеско Доменико
Комментарии (12)
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55together
1583773705
обалдеть! понся до конца доиграл!!!
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piligrim1986
1583773953
ну судейство у нас странное мягко говоря
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ZSL
1583773986
А почему никто не говорит об игре Ари? Из игры в игру этот претендент на сборную России из подтишка пинает, толкает, провоцирует соперников. Сегодня вообще пипец. И это всё из за обиды на Спартак?
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Cubinec1989
1583774987
Нормально судья отсудил. Пенальти по делу, удаление по делу. Мог пенальти правда и раньше поставить и сразу Спартаку игру сломать, он оттянул поражение. Статистика в конце - на лицо
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ded-Boris30
1583776373
Российское судейство - это что-то с чем-то, помноженное на ноль!
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Smekaev
1583778387
Такое чувство, что у Федуна Спартак потихоньку отжимают - уже несколько лет судят так, что им играть невозможно. Редкие игры проходят без судейских скандалов. Ну что это, у нас в стране судить никто не умеет? Вряд ли. Какого судью не поставь - он косячит, а потом на газпром-матч-тв этому находят отмазку. И никого это не ***... волнует. А кого волнует - тем сказать не дают.
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lordmrv
1583780140
зато и зеня абасралась
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Диктор
1583815368
Чем гордиться то?Забили один гол с пенальти.Радовались бы если бы с игры хоть что то забили бы.
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