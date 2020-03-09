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    Тедеско: «Удаление Зобнина можно принять, но когда вблизи штрафной валят Понсе и судья не свистит, это сложно объяснить»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы о судействе в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

    – Во втором круге игроки получают много предупреждений в каждой игре. Это связано с зараженностью игроков или изменением работы судей?

    – Мне сложно говорить о других играх, но, к примеру, Зобнин сегодня получил заслуженную желтую карточку, потом был удален. Две желтые карточки Зобнина можно принять, но когда вблизи штрафной валят Понсе и судья не свистит, мне сложно это объяснить.

    – Жиго был заменен только по причине желтой карточки?

    – Да. Но для нас несмешно, когда за каждое касание игрока соперника нашим игрокам давали предупреждения, поэтому мы заменили его.

    • «Краснодар» выиграл со счетом 1:0.
    • Победный гол в активе экс-спартаковца Ари.
    • Главным арбитром встречи был Сергей Лапочкин.

    Федун – о матче с «Краснодаром»: «Комедия судейских ошибок»

    Источник: Sport24

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    09.03.2020 19:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 марта 2020, 07:42

      Чем гордиться то?Забили один гол с пенальти.Радовались бы если бы с игры хоть что то забили бы.

      1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 9 марта 2020, 21:55

      зато и зеня абасралась

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 9 марта 2020, 21:26

      Такое чувство, что у Федуна Спартак потихоньку отжимают - уже несколько лет судят так, что им играть невозможно. Редкие игры проходят без судейских скандалов. Ну что это, у нас в стране судить никто не умеет? Вряд ли. Какого судью не поставь - он косячит, а потом на газпром-матч-тв этому находят отмазку. И никого это не ***... волнует. А кого волнует - тем сказать не дают.

      6
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      Рейтинг: +12

      ded-Boris30 9 марта 2020, 20:52

      Российское судейство - это что-то с чем-то, помноженное на ноль!

      2
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 9 марта 2020, 20:29

      Нормально судья отсудил. Пенальти по делу, удаление по делу. Мог пенальти правда и раньше поставить и сразу Спартаку игру сломать, он оттянул поражение. Статистика в конце - на лицо

      1
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      Рейтинг: +12

      ZSL 9 марта 2020, 20:13

      А почему никто не говорит об игре Ари? Из игры в игру этот претендент на сборную России из подтишка пинает, толкает, провоцирует соперников. Сегодня вообще пипец. И это всё из за обиды на Спартак?

      2
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 > ZSL 10 марта 2020, 02:12

      Ари утырок каких поискать

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 марта 2020, 20:12

      ну судейство у нас странное мягко говоря

      1
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      Рейтинг: +320

      55together 9 марта 2020, 20:08

      обалдеть! понся до конца доиграл!!!

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