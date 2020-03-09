Тедеско: «Удаление Зобнина можно принять, но когда вблизи штрафной валят Понсе и судья не свистит, это сложно объяснить»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы о судействе в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

– Во втором круге игроки получают много предупреждений в каждой игре. Это связано с зараженностью игроков или изменением работы судей?

– Мне сложно говорить о других играх, но, к примеру, Зобнин сегодня получил заслуженную желтую карточку, потом был удален. Две желтые карточки Зобнина можно принять, но когда вблизи штрафной валят Понсе и судья не свистит, мне сложно это объяснить.

– Жиго был заменен только по причине желтой карточки?

– Да. Но для нас несмешно, когда за каждое касание игрока соперника нашим игрокам давали предупреждения, поэтому мы заменили его.

«Краснодар» выиграл со счетом 1:0.

Победный гол в активе экс-спартаковца Ари .

. Главным арбитром встречи был Сергей Лапочкин.

Федун – о матче с «Краснодаром»: «Комедия судейских ошибок»